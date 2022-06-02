Рассказы

Мы боремся за каждого: история детского нейрохирурга, который 46 дней спасал детей и жил на работе

Оксана Михайлова 02 июня 2022, 10:00
Павло Плавський
Фото: Facebook

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