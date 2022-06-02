Мы боремся за каждого: история детского нейрохирурга, который 46 дней спасал детей и жил на работе

У Павла Николаевича есть свое правило — перед групповым обходом пациентов он сначала посещает сам. Детский нейрохирург прожил 46 дней на работе и все это время спасал людей.

После 24 февраля его родная детская больница Охматдет стала госпиталем и для детей, и для взрослых. Здесь обустроили бомбоубежища, а медики оперировали даже тогда, когда раздавались взрывы.

За это время были пролечены десятки пациентов с ранениями. Самому маленькому был один месяц, самому старшему — 83 года.

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Когда шли бои за Киев, он с коллегами жил на работе. Врачи тогда работали преимущественно с неотложными травмами, как у Сони из Николаева.

Обстрел россиян оставил обломок в голове девочки. Достали его через три недели в Охматдете. И сейчас она уже на реабилитации.

Другой 15-летней красавице Павел Николаевич удалил опухоль и буквально вернул улыбку.

По словам нейрохирурга, она совсем не двигала правой стороной лица. У нее был плохой слух, а теперь она восстанавливается.

Но многих так и не довезли. Либо скорая не доезжала, либо не могла даже выехать, потому что там шли бои.

Когда же отделение заработало по полной, дети начали приезжать с огромными опухолями. Очень часто больные не знали о своем недуге, были заблокированы в оккупации или под обстрелами. Многие частные и государственные МРТ не работали.

Они действительно потеряли время. Это все результат военных действий, — рассказывает врач.

Если еще до полномасштабной войны очередь была из 50 операций, то теперь в новом корпусе делают еще больше.

Мы боремся за каждого, мы стараемся победить не только в войне, но и болезни.

Павел Николаевич признается — оперировать детей страшно, ведь в твоих руках вся их жизнь.

Здесь неизвестно кому страшнее: родителям или врачам, которые понимают, чем они рискуют.

Как доказала война, команда у нашего героя надежная, готовая спасать детей под минами и ракетами. За такую преданность врачей благодарны родители, ведь их дети даже в войну получили лучших врачей и лучшее оборудование.

Напомним, ранее мы рассказывали, как военный медик Кира Нечай помогает спасать людей.