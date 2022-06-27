Усталость, тревожность и боль в спине могут быть “звоночками” сердечного приступа — нетипичные признаки болезни

На здоровье человека влияет много разных факторов: от экологии до его персональных здоровых привычек. Стресс также оказывает влияние на наш организм. В своем интервью министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что за период полномасштабной войны украинцы постарели на 10-15 лет. По его словам, сегодня больше всего летальных исходов в Украине происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Мы расскажем тебе о пяти нетипичных симптомах, которые появляются за несколько месяцев до сердечного приступа. На них нужно обратить внимание и следить за здоровьем.

Мы знаем, что у сердечного приступа есть ярко выраженные симптомы, которые появляются внезапно и с огромной силой — боль в груди, одышка, потоотделение и т.д. Однако есть нетипичные симптомы, которые являются “звоночками” возможного сердечного приступа, об этом пишет издание Express.

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Что такое сердечный приступ

Сердечный приступ — это неотложное состояние, при котором происходит внезапная потеря кровотока в части сердечной мышцы. Самый очевидный предупреждающий знак — боль в груди.

У некоторых людей симптомы могут проявиться за несколько месяцев или даже больше, прежде чем произойдет сердечный приступ, — пояснил доктор медицинских наук, кардиолог из сети Sutter Health Саттер зи-Цзянь Сюй.

По словам кардиолога, большинство пациентов испытывают несколько типичных симптомов, такие как иррадиирующая боль в груди, тяжесть или дискомфорт, учащенное сердцебиение, холодный пот и одышка.

Нетипичные симптомы сердечного приступа

По словам врача, у значительного меньшинства пациентов, в основном у женщин, наблюдается множество нетипичных симптомов, таких как:

усталость;

общее чувство тревоги;

смутный дискомфорт;

боли в спине или животе;

снижение выносливости.

Что делать в случае сердечного приступа

Сердечный приступ требует неотложной медицинской помощи. Поэтому обязательно нужно как можно быстрее вызвать скорую. А в ожидании врачей следует сохранять покой и принять 300 мг аспирина.

Профилактика сердечного приступа

Полностью предотвратить сердечный приступ невозможно, ведь проблема может быть биологической, связана с генетикой, другими болезнями человека и т. п.

Однако можно снизить риск сердечного приступа. Есть простая профилактика, которая в этом поможет.

По словам кардиологов, человек должен заниматься регулярными физическими упражнениями. Старайся уделять не менее 150 минут (два с половиной часа) упражнениям средней интенсивности в течение недели или 75 минут более активной деятельности.

Регулярные физические упражнения не только приносят пользу сердцу, но и способствуют снижению веса, что также может помочь предотвратить сердечный приступ.

Также следует пересмотреть свое питание, ведь жирная пища содержит нездоровый тип холестерина. Человеку, находящемуся в группе риска сердечного приступа, следует соблюдать средиземноморскую диету. То есть, включить в меню больше полезного хлеба, фруктов, овощей и рыбы и меньше мяса.

Чтобы предотвратить заболевания сердца, нужно регулярно проходить обследование. Ранее мы рассказывали про чекап, который спасет твое сердце.

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