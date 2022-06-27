Здоровье и красота

Усталость, тревожность и боль в спине могут быть “звоночками” сердечного приступа — нетипичные признаки болезни

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 июня 2022, 16:00
Нетипові ознаки серцевого нападу
Фото: Unsplash, Pexels

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Синезий саксофонист
Играл украинские песни прямо на оккупационном блокпосте! 13-летний Синезий поднимал боевой дух во время эвакуации
Усталость, тревожность и боль в спине могут быть “звоночками” сердечного приступа — нетипичные признаки болезни
“Как мотивировать себя заняться спортом во время войны? Уместно ли это?”
Сонце, літо, спека
Солнце — лучший друг? Рассказываем, как пережить лето без теплового удара и вреда для здоровья
Смотреть больше

Материалы по теме

Сонце, літо, спека
Солнце — лучший друг? Рассказываем, как пережить лето без теплового удара и вреда для здоровья
Чи можна схуднути за допомогою води - пояснює дієтологиня
Похудеть с помощью воды: миф или правда? Диетолог объяснила влияние воды на организм человека
Магнітні бурі у липні 2022 – календар небезпечних дат
Магнитные бури в июле 2022: календарь угрожающих дат и советы, как пережить космические колебания
Сказ у Києві - що це за хвороба, симптоми, лікування
Второй случай бешенства в Киеве: что тебе нужно знать об этой болезни, чтобы спасти жизнь

Видео
0:04:45
Синезий саксофонист

Играл украинские песни прямо на оккупационном блокпосте! 13-летний Синезий поднимал боевой дух во время эвакуации
Воєнні перемоги України за всі часи
Огонь казаков не берет! Как Украина побеждала в битвах со времен Киевской Руси и до сих пор
Вибухи в Одесі 27 червня
В отчаянии применяют стратегическую авиацию: ракетные удары по Одессе в ночь на 27 июня
0:06:27
Жданов про тактику Росії та збільшення ракетних обстрілів
Можно было ожидать такую себе месть: Жданов о тактике России и увеличении ракетных обстрелов
Дефолт у Росії
Доигрались! В России впервые за 100 лет произошел дефолт — Bloomberg. Что это значит
0:01:53
эвакуация из Донецкой и Луганской области
Мира хотим! Как проходит эвакуация украинцев с горячих точек боевых действий
0:04:09
Нулевое растаможивание авто
Нулевое растаможивание авто отменяется! Как будут возвращать налоги те, кто “гонит” автомобили из ЕС
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 27 июня
0:05:50
Выставка в Давосе
Преступление – второе имя России. Ажиотаж на выставке Дом российских военных преступлений в Давосе
0:04:25
волонтерские штабы в Харькове и Львове
Не хочу, чтобы мои дети жили в подвале — харьковские чемпионы создали волонтерские штабы
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь