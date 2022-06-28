Не просто нервові тики: що таке синдром Туретта і чи можна його вилікувати

Можливо, ти жодного разу не чув(-ла) про синдром Туретта, але помічав(-ла) нервові тики у людей. Інколи ці нервові тики — це захворювання, про яке людина може не знати.

Вікна розкажуть, що таке синдром Туретта, як його розпізнати, які симптоми та чи можна його вилікувати.

Що таке синдром Туретта

Синдром Туретта (хвороба Туретта) — генетично обумовлений розлад центральної нервової системи, який проявляється в будь-якому віці й характеризується множинними руховими тиками і як мінімум одним голосовим.

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Це певні швидкі нерегулярні рухи, які людина може робити навіть несвідомо. Наприклад, смикання плечима, торкання предметів, закидання голови назад тощо.

А з голосових “тиків” може бути посвистування, повторення того самого слова, людина може проспівувати якесь слово або видавати той самий звук через деякий час.

Синдром Туретта — проблема, що локалізується в головному мозку, пов’язана з руховими порушеннями. Найчастіше патологія виникає у дитячому та підлітковому віці, у молодих людей до 20 років.

У людей, які страждають від синдрому, рівень інтелекту та тривалість життя в нормі. Синдром Туретта здебільшого проявляється у дітей, тому зменшується, коли у них завершується підлітковий вік. Тяжкий ступінь цієї хвороби у зрілому віці зустрічається рідко.

Які існують ступені тяжкості синдрому Туретта

Залежно від тяжкості проявів у дітей або дорослих “тиків” виділяють кілька ступенів тяжкості синдрому. Цей поділ існує на основі частоти їх виникнення. Виділяють чотири ступені:

легкий — тики зовні практично непомітні, самі діти чи дорослі можуть узяти їх під контроль. Періодично симптоми можуть зникати повністю;

помірний — тики можуть бути помітні, але можливість самоконтролю збережена;

виражений — явно виражені тики, які важко піддаються контролю;

важкий — прояви захворювання виражені яскраво, немає можливості контролювати свої дії.

Симптоми синдрому Туретта

Перші “тики” синдрому Туретта можуть виявлятися у віці від двох до п’яти років. Дитина може сопіти, згортати губи в трубочку, корчити гримаси, посмикувати руками, знизувати плечима тощо.

Але складнішими “тиками” можуть бути стрибки, мимовільне торкання предметів (частин свого тіла), викидання ніг вперед, тиск на очі або смикання за вуха, плескання, кусання губ.

До вокальних “тиків” можна віднести кашель, виття, гавкіт, бурчання, шипіння, вимова слів чи цілих фраз, позбавлених сенсу.

Можливі зміни акценту, швидкості мови, ритму чи тону, через що стає складно розібрати те, що доросла чи дитина хоче донести.

Іноді формуються труднощі з навчанням та поведінкою. Діти можуть бути емоційно нестійкими, імпульсивними та агресивними.

Причини виникнення синдрому Туретта

Точні причини, що викликають захворювання, невідомі. Є припущення, що синдром має під собою генетичну основу. Це залежить від особливості обміну дофаміну, який відповідає за передачу інформації між нейронами.

В окремих випадках синдром провокує приймання деяких медикаментів, наприклад, групи нейролептиків. Також факторами ризику можуть бути черепно-мозкові травми та стреси.

Діагностика синдрому Туретта

Діагностувати це захворювання може тільки лікар. Він оцінює всі дані анамнезу та проведених тестів. Тільки потім можна визначити, що це за хвороба та як діагностувати тяжкість стану.

Для цього проводиться:

бесіда з пацієнтом та його батьками, візуальний огляд з визначенням характеру тиків;

КТ або МРТ мозку для виключення органічних патологій;

електроенцефалограма;

ряд стандартних лабораторних тестів з метою оцінки загального стану здоров’я.

Важливо пройти повне обстеження, оскільки тики можуть бути симптомом і тяжчих захворювань нервової системи.

Лікування синдрому Туретта

Цілком вилікувати захворювання неможливо. Однак є терапія, яка може покращити психоемоційний стан та зменшити рухові порушення.

Але пам’ятай, що терапія завжди індивідуальна. Її також може призначити лише лікар, адже він точно оцінює стан пацієнта. Але ключову роль грає психотерапія як індивідуально з дитиною, так і з усією сім’єю.

Відомі люди з синдромом Туретта

Однією з популярних співачок, яка страждає від синдрому Туретта, є Біллі Айліш. Діагноз поставили артистці, коли їй було 11 років

За словами Біллі, під час розмови їй може зводити щелепу або м’язи рук, проте співрозмовник на це не зверне уваги

Це не завадило талановитій дівчині стати популярною на весь світ. Співачка Біллі Айліш також підтримує Україну та підняла український прапор на сцену під час концерту.

Синдром Туретта — не єдина хвороба нервової системи. Раніше ми розповідали, що таке хвороба Паркінсона і чому її приписують тільки літнім людям.

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