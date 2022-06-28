Здоровье и красота

Не просто нервные тики: что такое синдром Туретта и можно ли его вылечить

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 июня 2022, 08:00
Синдром Туретта
Фото: Unsplash, Pexels

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