Не просто нервные тики: что такое синдром Туретта и можно ли его вылечить

Возможно, ты ни разу не слышал(-а) о синдроме Туретта, но замечал(-а) нервные тики у людей. Иногда эти нервные тики — это заболевание, о котором человек может не знать.

Вікна расскажут, что такое синдром Туретта, как его распознать, какие симптомы и можно ли вылечить.

Что такое синдром Туретта

Синдром Туретта (заболевание Туретта) — генетически обусловленное расстройство центральной нервной системы, которое проявляется в любом возрасте и характеризуется множественными двигательными тиками и как минимум одним голосовым.

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Это какие-то быстрые нерегулярные движения, которые человек может делать даже несознательно. Например, дёргание плечами, касание предметов, запрокидывание головы назад и т.д.

А из вокальных “тиков” может быть посвистывание, повторение одного и того же слова, человек может пропеть какое-то слово или издает один и тот же звук через некоторое время.

Синдром Туретта — проблема, локализующаяся в головном мозге, связанная с двигательными нарушениями. Чаще всего патология возникает в детском и подростковом возрасте, у молодых людей до 20 лет.

У людей, которые страдают от синдрома, уровень интеллекта и продолжительность жизни в норме. Синдром Туретта в большинстве случаев проявляется у детей, поэтому уменьшается, когда у них завершается подростковый возраст. Тяжёлая степень этой болезни в зрелом возрасте встречается редко.

Степени тяжести синдрома Туретта

В зависимости от тяжести проявлений у детей или взрослых “тиков” выделяют несколько степеней тяжести синдрома. Это разделение существует на основе частоты их возникновения. Выделяют четыре степени:

легкая — тики внешне практически не заметны, сами дети или взрослые могут взять их под контроль. Периодически симптомы могут полностью исчезать;

умеренная — тики могут быть заметны, но возможность самоконтроля сохранена;

выраженная — явно выражены тики, которые с трудом поддаются контролю;

тяжелая — проявления заболевания выражены ярко, нет возможности контролировать свои действия.

Симптомы синдрома Туретта

Первые “тики” синдрома Туретта могут проявляться в возрасте от двух до пяти лет. Ребенок может сопеть, сворачивать губы в трубочку, корчить гримасы, подергивать руками, пожимать плечами и т.д.

Но более сложными “тиками” могут быть прыжки, непроизвольное прикасание к предметам (частям своего тела), выкидывание ног вперед, давление на глаза или дерганье за уши, прихлопывание, кусание губ.

К вокальным “тикам” можно отнести кашель, вой, лай, урчание, шипение, произношение слов либо целых фраз, лишенных смысла.

Возможны изменения акцента, скорости речи, ритма или тона, из-за чего становится сложно разобрать то, что взрослый или ребёнок хочет донести.

Иногда формируются трудности с обучением и поведением. Дети могут быть эмоционально неустойчивыми, импульсивны и агрессивны.

Причины возникновения синдрома Туретта

Точные причины, вызывающие данное заболевание, неизвестны. Есть предположение, что синдром имеет под собой генетическую основу. Это зависит от особенности обмена дофамина, который отвечает за передачу информации между нейронами.

В отдельных случаях синдром провоцирует прием некоторых медикаментов, например, группы нейролептиков. Также факторами риска могут быть черепно-мозговые травмы и стрессы.

Диагностика синдрома Туретта

Диагностировать данное заболевание может только врач. Он оценивает все данные анамнеза и проведенных тестов. Только потом он может определить, что это за болезнь и как диагностировать тяжесть состояния.

Для этого проводится:

беседа с пациентом и его родителями, визуальный осмотр с определением характера тиков;

КТ или МРТ головного мозга для исключения органических патологий;

электроэнцефалограмма;

ряд стандартных лабораторных тестов для оценки общего состояния здоровья.

Важно пройти полное обследование, поскольку тики могут быть симптомом и более тяжелых заболеваний нервной системы.

Лечение синдрома Туретта

Полностью вылечить заболевание невозможно. Однако есть терапия, которая может улучшить психоэмоциональное состояние и уменьшить двигательные нарушения.

Но помни, что терапия всегда индивидуальная. Ее также может назначить только врач, ведь он точно оценивает состояние пациента. Но ключевую роль играет психотерапия как индивидуально с ребенком, так и со всей семьей.

Известные люди с синдромом Туретта

Одной из популярных певиц, страдающей от синдрома Туретта, является Билли Айлиш. Диагноз поставили девушке, когда ей было 11 лет.

По словам Билли, во время разговора у нее может сводить челюсть или мышцы руки, однако собеседник на это не обратит внимания.

Это не помешало талантливой девушке стать популярной на весь мир. Певица Билли Айлиш так же поддерживает Украину и подняла украинский флаг на сцену во время концерта.

Синдром Туретта — не единственная болезнь нервной системы. Ранее мы рассказывали, что такое болезнь Паркинсона и почему ее приписывают только пожилым людям.

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