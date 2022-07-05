Прохождение медкомиссии больше не нужно: какие новые правила для продления инвалидности

Каждый по разным причинам решается посетить врача. Однако лицам с инвалидностью раньше необходимо было проходить целую медкомиссию, чтобы продлить группу.

И все же, когда война, сделать это не так просто. Поэтому согласно постановлению Кабмина № 390, срок действия инвалидности и индивидуальная программа реабилитации (ИПР) будут продлены на период действия военного положения.

То есть лицам с инвалидностью не нужно проходить комиссию, чтобы продлить группу во время войны. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Отмечаю, что врач, оформляющий направление на МСЭК, не может требовать от пациента-внутренне перемещенного лица заключения декларации.

Также врачи не имеют права требовать у пациентов пройти повторное осмотр во время действия военного положения, чтобы подтвердить свое физическое состояние.

Кроме того, до конца действия военного положения и еще полгода после, инвалидность будет продолжаться автоматически.

Как установить группу инвалидности во время войны

Медико-социальная экспертиза для установления группы инвалидности проводится по направлению учреждения здравоохранения (форма 088/о).

Его можно получить только при наличии сведений о стойких нарушениях функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые влекут за собой ограничение жизнедеятельности пациента.

Направление оформляет личный или семейный врач, к которому обращается человек. После этого можно пройти обследование независимо от места регистрации, проживания или пребывания.

Кроме того, в период военного положения существует возможность заочно установить группу инвалидности.

Однако существуют заболевания, о которых человек может даже не догадываться. Читай, что такое синдром Туретта, как его распознать, какие симптомы и можно ли его вылечить.

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