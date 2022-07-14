Цифры заболеваемости Covid-19 в Украине занижены в пять – шесть раз! Кузин о распространении коронавируса

Впервые за два месяца заболеваемость Covid-19 в Украине начала расти. Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в эфире телемарафона об увеличении темпов распространения коронавируса.

На уровне Европейского Союза мы сейчас наблюдаем почти 20% роста количества случаев заболеваний ковидом по сравнению с теми прогнозами, которые строились ранее, — говорит Кузин.

Так что если такая тенденция будет сохраняться еще две недели, то некоторые страны ЕС начнут восстанавливать масочный режим и другие противоэпидемиологические меры.

— В Украине сейчас ситуация стабильная, хотя мы наблюдаем достаточно низкие показатели тестирования. Учитывая, что часть карантинных ограничений сейчас приостановлена, люди поздно обращаются как за медицинской помощью, так и за тестированием, — отмечает главный врач.

Сейчас также смотрят

По его словам, за неделю количество госпитализированных украинцев почти приравнялось количеству выявленных случаев. Это свидетельствует о том, что фиксируются только случаи с тяжелым течением, когда пациенты нуждаются в госпитализации.

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировали 1056 новых случаев инфицирования ковидом, а за позапрошлую — 1106. К сожалению, есть и летальные случаи. С 4 по 10 июля 19 человек погибли в результате Covid-19, в том числе один ребенок.

Учитывая, что мы делаем еженедельно почти 25 000 тестов (это экспресс-тесты и ПЦР-тесты), мы можем сказать, что цифры реальной заболеваемости у нас занижены по меньшей мере в пять – шесть раз, — отмечает Кузин.

Сейчас в Украине до сих пор циркулирует штамм Омикрон, очень напоминающий обычное острое респираторное заболевание. Поэтому украинцы, которые теперь имеют приоритеты безопасности, не обращаются в медучреждения за помощью.

Врачи же рекомендуют людям делать четвертую вакцинацию. Особенно это касается людей в возрасте 60 лет и лиц с иммунными заболеваниями.

Смотри, хватит ли Украине вакцин против коронавируса, чтобы вакцинировать всех желающих.

И пускай кто-то шутит о том, что война вытеснила с информационного поля коронавирус, однако количество больных в мире от этого не уменьшается. Читай, будут ли в Украине приостанавливать вакцинацию против Covid-19.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!