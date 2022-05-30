Закрытые пункты прививок и разрушения инфраструктуры: будут ли в Украине прекращать вакцинацию против COVID-19

Как бы ни шутили, что война вытеснила с информационного поля COVID-19, количество заболевших в мире от этого не уменьшается. Как мы принимаем все возможные меры предосторожности, позволяющие спастись от угроз вражеских ракет, так же стоит избегать опасностей, которые несет нам уже знакомое заболевание.

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отмечает, что вакцинация от коронавирусной болезни продолжается. Получить укол можно во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для прекращения вакцинации нет.

Главный государственный санитарный врач рассказывает, что есть возможность использовать две вакцины — CoronaVac и Pfizer. Их сейчас хватает, чтобы покрыть потребности всех желающих вакцинироваться, поэтому вакцины Moderna и AstraZeneca в ближайшее время не будут применяться.

Сейчас также смотрят

Кроме того, Игорь Кузин признает, что значительным препятствием становится разрушение инфраструктуры. До начала полномасштабного вторжения ежедневно проводилось около 100 тысяч прививок, сейчас эта цифра составляет 50-60 тысяч в неделю.

Все эти темпы зависят от уменьшения количества функционирующих медицинских учреждений. Например, до 24 февраля работало более 3,5 тысяч пунктов прививок, 500 центров массовой вакцинации и 1400 мобильных бригад для труднодоступных групп населения.

В настоящее время в рабочем состоянии только одна тысяча пунктов прививок и чуть меньше тысячи мобильных бригад. Около 350 центров массовой вакцинации были закрыты из соображений безопасности.

Однако сейчас дополнительно работают бригады для вакцинации внутренне перемещенных лиц и жителей отдаленных районов в западных регионах Украины.

Некоторые из нас сейчас находятся за границей, поэтому появляется другая проблема — подтвердить вакцинацию. Особенно непросто родителям, даже если нужна справка о прививках от других болезней. Читай, как подтвердить вакцинацию ребенка за границей.