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Зачинені пункти щеплень та руйнування інфраструктури: чи припинятимуть в Україні вакцинацію проти COVID-19

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Травня 2022, 17:00
Чи будуть в Україні припиняти вакцинацію проти COVID-19
Фото: Unsplash

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