Зачинені пункти щеплень та руйнування інфраструктури: чи припинятимуть в Україні вакцинацію проти COVID-19

Хай як хто жартує про те, що війна витіснила з інформаційного поля COVID-19, проте кількість хворих у світі від цього не зменшується. Як ми вживаємо усіх можливих запобіжних заходів, які дають шанс врятуватися від загрози ворожих ракет, варто уникати й небезпек, що несе нам уже знайоме захворювання.

Заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголошує, що вакцинація від коронавірусної хвороби продовжується. Отримати запобіжний укол можна у всіх регіонах України, окрім Донецької та Луганської областей.

Жодних нормативних, юридичних чи організаційних підстав для припинення вакцинації немає.

Головний державний санітарний лікар розповідає, що наразі є можливість використовували дві вакцини — CoronaVac і Pfizer. Їх зараз вистачає, щоб покрити потреби усіх, хто бажає вакцинуватись, тому вакцини Moderna та AstraZeneca найближчим часом не будуть застосовуватись.

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Крім того, Ігор Кузін визнає, що значною перешкодою стає руйнування інфраструктури. До початку повномасштабного вторгнення щодня проводилось близько 100 тисяч щеплень, зараз ця цифра становить 50–60 тисяч за тиждень.

Усі ці темпи залежать від зменшення кількості функціонуючих медичних закладів. Наприклад, до 24 лютого працювало понад 3,5 тисячі пунктів щеплень, 500 центрів масової вакцинації та 1400 мобільних бригад для важкодоступних груп населення.

Натомість зараз у робочому стані лише одна тисяча пунктів щеплень та трохи менш ніж тисяча мобільних бригад. Близько 350 центрів масової вакцинації було зачинено з міркувань безпеки.

Проте зараз додатково працюють бригади для вакцинації внутрішньо переміщених осіб та жителів віддалених районів у західних регіонах України.

Дехто з нас зараз перебуває за кордоном, тож з’являється інша проблема — підтвердити вакцинацію. Особливо непросто батькам, навіть якщо потрібна довідка про щеплення від інших хвороб. Читай, як підтвердити вакцинацію дитини за кордоном.