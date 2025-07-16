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Якби стояв, він би мене вбив: як херсонці живуть в умовах дронового “сафарі”

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 16 Липня 2025, 19:00

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