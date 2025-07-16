Если бы стоял, он бы меня убил: как херсонцы живут в условиях дронового “сафари”

Массированные обстрелы диктуют херсонцам новые правила жизни — всегда иметь под рукой турникет и детектор дронов. Это одно из основных правил выживания.

Каждый день враг охотится на местных беспилотников, пытаясь убить или покалечить. Россияне также применяют и другое оружие, из которого каждый день обстреливают жилые кварталы и гражданские объекты.

Как выживают херсонцы под ударами дронов, рассказали в эфире телемарафона.

Херсонцы устанавливают свои правила выживания под ударами дронов

Игорь вспоминает, как 29 июня его на него охотился на улице вражеский беспилотник. Мужчину порубило обломками ноги.

— Вышел из дома, неподалеку от меня и догнал дрон, и я не успел убежать. После чего остался на улице, оказывал себе первую помощь, перетянул ногу турникетом. Услышал дрон. Сначала скрылся за угол, за стол. Поднимаю голову, он высоко висит.

Я понял, что он меня засек, и когда выбежал из-за угла и стал убегать, он сделал сброс. Если бы я стоял, он бы просто меня убил.

В больницу мужчину отвез сосед, ставший свидетелем очередного российского преступления. Он ехал мимо в тот момент, поэтому подобрал и отвез в больницу, оказал помощь и дождался родственников Игоря.

— С собой у меня были мобильные и документы. Неравнодушно относился ко мне. А после меня был еще один сброс и ранила женщину, буквально через пять минут.

Сосед Игоря по палате Валентин также получил ранения из-за сброса. Он проживает к востоку от Херсона.

Бывает, периодически нужно на рынок за покупками съездить. Ну, я на велосипед, как говорится, 100 раз все было хорошо. А на 101-й вышло, что догнал меня дрон.

Убежать от дрона на велосипеде, говорит мужчина, невозможно. В медучреждение его доставили полицейские. У Валентина порубило ноги. Еще один обломок попал в тело.

Раненых везут в больницу каждый день со всей области, говорит заведующий хирургическим отделением больницы. Иногда два-три человека, а иногда довольно массово: до десятка и более.

Только в июне из-за сброса боеприпасов с дронов в Херсонской общине погибли семь человек. Еще 107 получили ранения, говорит глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Если брать по статистике и информацию от наших военных, то за июнь около 80% дроновых атак было подавлено.

Но даже при такой ситуации в областной центр постоянно выезжают люди из поселков рядом с прибрежной зоной. Враг регулярно накрывает их оружием. В настоящее время в Херсоне проживает 22 тысячи внутренне перемещенных лиц.

Как дети в укрытиях Херсона продолжают заниматься творчеством

Всего в Херсонской громаде 560 укрытий. Это бомбоубежища, простые хранилища и модульные наземные укрытия, способные защитить прохожих от обломков в случае атаки.

Многие заведения в городе переместились в подвальные помещения, а для детей летом действуют кружки в безопасных местах.

Ранее у Херсонского центра детского творчества было собственное помещение. Его ежедневно посещали около 200 детей. Сейчас от здания остались только развалины. Несмотря на все, продолжают заниматься с детьми.

Светлана регулярно водит в кружок десятилетнюю дочь Настю. Семья живет рядом с укрытием, где проходят занятия. Сюда же приходят и во время русских атак.

Отвлекаемся, стараемся не обращать внимания. Если уж очень громко падает где-нибудь близко, просто стараемся спускаться в укрытие. Постоянно в любое время можешь спуститься. Есть комната и для отдыха, и для занятий, и туалеты.

Почти пять тысяч раз враг подвергал Херсон дроновым атакам только за июнь. И это кроме артиллерии, КАБ и прочее вооружение. Однако люди, которые здесь остаются, не хотят уезжать, хотя городская и военная администрации постоянно организуют эвакуационные рейсы.

Также читай историю Ирины, которая держалась в оккупации Херсона благодаря нитям и канве.

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