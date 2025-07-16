Если бы стоял, он бы меня убил: как херсонцы живут в условиях дронового “сафари”

Массированные обстрелы диктуют херсонцам новые правила жизни — всегда иметь под рукой турникет и детектор дронов. Это одно из основных правил выживания. Каждый день враг охотится на местных беспилотников, пытаясь убить или покалечить. Россияне также применяют и другое оружие, из которого каждый день обстреливают жилые кварталы и гражданские объекты. Как выживают херсонцы под ударами дронов, рассказали в эфире телемарафона.Херсонцы устанавливают свои правила выживания под ударами дронов Игорь вспоминает, как 29 июня его на него охотился на улице вражеский беспилотник. Мужчину порубило обломками ноги. — Вышел из дома, неподалеку от меня и догнал дрон, и я не успел убежать. После чего остался на улице, оказывал себе первую помощь, перетянул ногу турникетом. Услышал дрон. Сначала скрылся за угол, за стол. Поднимаю голову, он высоко висит. Я понял, что он меня засек, и когда выбежал из-за угла и стал убегать, он сделал сброс. Если бы я стоял, он бы просто меня убил. В больницу мужчину отвез сосед, ставший свидетелем очередного российского преступления. Он ехал мимо в тот момент, поэтому подобрал и отвез в больницу, оказал помощь и дождался родственников Игоря. — С собой у меня были мобильные и документы. Неравнодушно относился ко мне. А после меня был еще один сброс и ранила женщину, буквально через пять минут. Сосед Игоря по палате Валентин также получил ранения из-за сброса. Он проживает к востоку от Херсона. Бывает, периодически нужно на рынок за покупками съездить. Ну, я на велосипед, как говорится, 100 раз все было хорошо. А на 101-й вышло, что догнал меня дрон. Убежать от дрона на велосипеде, говорит мужчина, невозможно. В медучреждение его доставили полицейские. У Валентина порубило ноги. Еще один обломок попал в тело. Раненых везут в больницу каждый день со всей области, говорит заведующий хирургическим отделением больницы. Иногда два-три человека, а иногда довольно массово: до десятка и более. Только в июне из-за сброса боеприпасов с дронов в Херсонской общине погибли семь человек. Еще 107 получили ранения, говорит глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько. Если брать по статистике и информацию от наших военных, то за июнь около 80% дроновых атак было подавлено. Но даже при такой ситуации в областной центр постоянно выезжают люди из поселков рядом с прибрежной зоной. Враг регулярно накрывает их оружием. В настоящее время в Херсоне проживает 22 тысячи внутренне перемещенных лиц. Читать по теме На левом берегу — людоеды: один день из жизни освобожденной части Херсона Обстрелы Херсона не прекращаются — как город держится под ударами. Как дети в укрытиях Херсона продолжают заниматься творчеством Всего в Херсонской громаде 560 укрытий. Это бомбоубежища, простые хранилища и модульные наземные укрытия, способные защитить прохожих от обломков в случае атаки. Многие заведения в городе переместились в подвальные помещения, а для детей летом действуют кружки в безопасных местах. Ранее у Херсонского центра детского творчества было собственное помещение. Его ежедневно посещали около 200 детей. Сейчас от здания остались только развалины. Несмотря на все, продолжают заниматься с детьми. Светлана регулярно водит в кружок десятилетнюю дочь Настю. Семья живет рядом с укрытием, где проходят занятия. Сюда же приходят и во время русских атак. Отвлекаемся, стараемся не обращать внимания. Если уж очень громко падает где-нибудь близко, просто стараемся спускаться в укрытие. Постоянно в любое время можешь спуститься. Есть комната и для отдыха, и для занятий, и туалеты. Почти пять тысяч раз враг подвергал Херсон дроновым атакам только за июнь. И это кроме артиллерии, КАБ и прочее вооружение. Однако люди, которые здесь остаются, не хотят уезжать, хотя городская и военная администрации постоянно организуют эвакуационные рейсы. Также читай историю Ирины, которая держалась в оккупации Херсона благодаря нитям и канве. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Херсон Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter