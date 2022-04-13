Что кроется за подозрительными вакансиями во время войны и как не попасть на крючок

Есть такая английская пословица — все позволено в любви и на войне (all’s fair in love and war). Российским аналогом стало: на войне все методы хороши. Не удивительно, ведь россияне не знают больше ничего, кроме воен.

Не удивительно и то, что оккупант перешел к совсем варварским методам войны: бомбардирует роддомы и расстреливает зелёные коридоры с детьми. Но изобретательности российским террористам не занимать — они пустили новый крючок.

Центр противодействия информации сообщает о появлении опасных вакансий на украинских сайтах по поиску работы.

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С 19 марта зафиксирован стремительный рост предложений для дальнобойщиков. Также установлена связь рекрутинга украинцев для совершения военных приказов РФ, говорится в сообщении.

Известно, что россияне пытаются привлечь украинцев к выполнению опасных заданий, возможно даже попадание в заложники. Всё из-за их плохой ориентации на нашей местности, а также из-за проблем с перевозкой грузов в Украине.

Признаки опасных вакансий:

Работа ни линии РФ — Украина; в Беларуси; на линии Беларусь — Украина; работа в Грузии, Армении и на ВОТ.

Требования:

опыт работы на цистернах/бензовозах (для поставки горючего войскам РФ);

опыт работы на рефрижераторах (вероятно, для перевозки тел погибших);

знание дорог в определённых областях Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины дал перечень ссылок опасных вакансий.

Такая опасность поджидает не только мужчин. В последнее время всё чаще бросается в глаза реклама в социальных сетях, ориентированная на женщин и молодых девушек.

Кстати, подобные предложения выложены не только на русском, но и на украинском языках. Поэтому просим быть осторожными и внимательными к объявлениям.

Таким образом могут привлечь украинцев к незаконной деятельности, к неочевидной помощи врагу, а также для получения или распространения необходимой ему информации.

Обращайте внимание на подозрительные объявления о поиске:

одинакового содержания и визуального оформления;

поданы от ботов или страниц, созданных в марте;

на русском и без конкретных деталей, а с призывом “детали в лс” и т.д.

Берегите себя и своих близких. Не забывайте о важных правилах жизни в военное время: не игнорируйте сирены и придерживайтесь светомаскировки.

А если ты не знаешь, чем опасен включенный свет в тёмное время суток, советуем прочитать материал.