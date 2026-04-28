Налог на наследство в Украине 2026: кто должен платить и какой процент

Война внесла существенные изменения в наш образ жизни. Многие поменяли место жительства, украинцы покупают недвижимость в других странах, некоторые меняют гражданство. В этих условиях возникают дополнительные вопросы получения наследства. Какой налог на наследство существует в Украине, подробнее об этом — в материале.

Налог на наследство: что это такое

Почему государство взимает налог на наследство? С финансовой точки зрения, любое унаследованное имущество считается доходом, так что, получив свидетельства о праве на наследство, придется заплатить налог.

Но это требование касается не всех граждан. Существует четкое распределение степеней родства, в большинстве своем и определяющее ставку налога.

Кто платит, а кто не платит налог на наследство

Не нужно платить за наследство, то есть 0% ставка назначается в следующих случаях:

при получении наследства родственниками первой ступени родства, к ним относятся: родители, родители мужа или жены, муж, жена, дети, дети мужа (жены), усыновленные дети;

при получении наследства родственниками второй ступени родства, к ним относятся: родные братья, сестры, дед, баба, внуки.

при получении наследства инвалидами I группы, детьми-сиротами;

Все остальные наследники, проживающие на территории Украины и являющиеся ее резидентами, уплачивают налог 5% + 5% военного сбора от суммы оценки объекта наследства.

Наибольшую сумму налога: 18% + 5% военного сбора от суммы оценки объекта наследства должен заплатить наследник-нерезидент. Так называют человека, который находится на территории Украины менее 183 дней в течение года.

Для нерезидентов степень родства не имеет значения. Заплатить придется всем категориям.

Как уплатить налог на наследство

Стоимость наследуемого имущества, подлежащего налогообложению, указывается в годовой налоговой декларации. Ее подают в орган контроля по месту жительства до 1 мая года, следующего за отчетным.

Уплатить налоги на задекларированную сумму нужно до 1 августа года, следующего за отчетным (п. 179.7 НКУ).

Если возникают вопросы относительно оформления налоговой декларации, наследник имеет право попросить о консультации и помощи по вопросам ее заполнения, и орган контроля должен безвозмездно ее предоставить. (п.179.10 НКУ).

Наследники-нерезиденты должны уплатить налог до процесса нотариального оформления объектов наследства.

А если наследство оформляется в сельских населённых пунктах — до момента оформления в органе местного самоуправления. Нотариус не выдаст наследство без квитанции банка об оплате.

Наследники, не уплачивающие налог на наследство, налоговую декларацию не подают. (п.179.2 НКУ).

При наследовании депозита сам банк будет отвечать за перечисление сумм налога в бюджет.

Штрафы за несвоевременную уплату налога на наследство в Украине

Если вовремя до 1 августа года, следующего за отчетным, не уплатить налог за наследство, придется потратить дополнительные средства на штраф:

если задержался на 30 дней — 10% от суммы долга;

если задержался от 31 до 90 календарных дней — 20% от суммы долга;

при задержке более 90 дней — 50% от суммы долга.

штраф за то, что своевременно не подал налоговую декларацию составляет 170 грн.

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