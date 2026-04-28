Стиль жизни

Налог на наследство в Украине 2026: кто должен платить и какой процент

Ольга Петухова, редактор сайта 28 апреля 2026, 13:40 3 мин.
налог на наследство 2026
Фото Pexels

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