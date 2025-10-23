“Надеюсь, Путин станет более рассудительным”: Трамп ввел новые санкции против РФ

Соединенные Штаты Америки 22 октября 2025 года ввели новые санкции против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл, а также их дочерних структур. Эти ограничения направлены на усиление экономического давления на Россию в целях деэскалации войны в Украине, сообщает Министерство финансов США.

Однако Президент США Дональд Трамп не уверен, заставят ли Россию такие решения сразу сесть за стол переговоров. Читай в материале подробнее о заявлении Трампа по поводу этих санкций.

Новые санкции против РФ — заявления Трампа

По словам американских чиновников, санкции меняют расклад сил и должны заставить Москву сесть за стол переговоров, ограничив доходы от экспорта нефти, финансирующие военные действия. Это часть более широкой стратегии администрации Трампа по завершению глобальных конфликтов, включая украинско-российскую войну.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что эти тяжелые и масштабные санкции сделают Владимира Путина более благоразумным. Заявление прозвучало 22 октября во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Это огромные санкции. Мы надеемся, что они не продлятся долго. Мы хотим, чтобы война кончилась. На прошлой неделе погибли тысячи солдат — и россиян, и украинцев. Это глупо, и это должно прекратиться,

— сказал Трамп.

Он не уверен, заставят ли санкции Путина сразу сесть за стол переговоров, но рассчитывает на их эффект:

Это масштабные санкции. Надеюсь, Путин станет более рассудительным, и Зеленский тоже… Эти люди ненавидят друг друга, и это усложняет ситуацию.

Трамп объяснил, что решение о санкциях назрело давно и является частью его стратегии. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал действия США, заявив, что новые ограничения создадут дополнительное давление на Россию для прекращения огня и начала переговоров.

Эти санкции стали продолжением политики США по ограничению российского экспорта, что уже привело к падению цен на нефть и экономическим потерям для РФ. Эксперты отмечают, что они могут усугубить внутренние проблемы в России, но их влияние на войну в Украине будет зависеть от реакции Москвы.

