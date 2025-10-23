Для тебе Новини

“Сподіваюся, Путін стане розсудливішим”, — Трамп ввів нові санкції проти РФ

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 23 Жовтня 2025, 10:00 2 хв.
санкції лукойл роснефть
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь