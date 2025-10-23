“Сподіваюся, Путін стане розсудливішим”, — Трамп ввів нові санкції проти РФ

Сполучені Штати Америки 22 жовтня 2025 року ввели нові санкції проти найбільших російських нафтових компаній Роснефть та Лукойл, а також їхніх дочірніх структур. Ці обмеження спрямовані на посилення економічного тиску на Росію з метою деескалації війни в Україні, повідомляє Міністерство фінансів США.

Однак Президент США Дональд Трамп не певен, чи змусять такі рішення РФ одразу сісти за сіл переговорів. Читай у матеріалі детальніше про заяву Трампа щодо цих санкцій.

Нові санкції проти РФ — заяви Трампа

За словами американських чиновників, санкції змінюють розклад сил і мають змусити Москву сісти за стіл переговорів, обмеживши доходи від експорту нафти, які фінансують військові дії. Це частина ширшої стратегії адміністрації Трампа щодо завершення глобальних конфліктів, включаючи українську війну.

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що ці тяжкі та масштабні санкції зроблять Володимира Путіна розсудливішим. Заява пролунала 22 жовтня під час зустрічі в Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Це величезні санкції. Ми сподіваємось, що вони не триватимуть довго. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Минулого тижня загинули тисячі солдатів — і росіян, і українців. Це безглуздо, і це має припинитися

— сказав Трамп.

Він додав, що не впевнений, чи одразу санкції змусять Путіна сісти до переговорів, але розраховує на їхній ефект:

Це масштабні санкції. Сподіваюся, Путін стане розсудливішим — і Зеленський також… Ці люди ненавидять один одного, і це ускладнює ситуацію.

Трамп пояснив, що рішення про санкції назріло давно і є частиною його стратегії. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав дії США, заявивши, що нові санкції створять додатковий тиск на Росію для припинення вогню та початку переговорів.

Ці санкції стали продовженням політики США щодо обмеження російського експорту, що вже призвело до падіння цін на нафту та економічних втрат для РФ. Експерти зазначають, що вони можуть посилити внутрішні проблеми в Росії, але їхній вплив на війну в Україні залежатиме від реакції Москви.

