Трамп заперечив, що вимагав віддати весь Донбас Росії — деталі

17 жовтня відбулася зустріч між Президентом США Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським, після якої в мережі з’явилися деякі обвинувачення у бік Трампа. Читай у матеріалі, чи дійсно це так та чи було спростовано чутки.

Зустріч Трампа і Зеленського: спростування чуток

Дональд Трамп спростував звинувачення, ніби він закликав Володимира Зеленського передати Росії всю Донецьку область. Замість цього він пропонує заморозити війну на поточних лініях фронту, дозволяючи регіону залишитися розділеним, адже, за його словами, 78% території вже контролює РФ.

За даними Reuters, така ідея виникла після того, як Зеленський відмовився добровільно віддавати землі Москві. На зустрічі в Білому домі 17 жовтня Трамп наполягав на територіальних поступках України та розмірковував про гарантії безпеки для обох сторін, що збентежило українську сторону.

Ми вважаємо, що те, що вони повинні зробити, — це просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз перебувають, на лініях фронту.

Раніше Financial Times та Washington Post повідомляли, що Трамп відкидав карти фронту й вимагав віддати Путіну весь Донбас. Зустріч перетворювалася на сварки: Трамп лаявся, повторював тези Путіна та попереджав, що інакше РФ знищить Україну.

Зустріч тривала понад дві години. Зеленський самостійно вийшов до преси, подякував Трампу за продуктивні переговори. Обговорювали ракети Tomahawk, однак США у свою чергу уникають ескалації.

Президент України зазначив нові сигнали від РФ і наголосив на необхідності діалогу про припинення вогню. Трамп назвав розмову щирою та порадив сторонам укласти мир, аби обидві могли оголосити перемогу.

