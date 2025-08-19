Результати зустрічі Трампа і Зеленського: обмін “всіх на всіх”, гарантії безпеки й не тільки

18 серпня відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні, На відміну від лютневих переговорів, цього разу все минуло без конфліктних інцидентів, а Зеленський описав розмову як найкращу за весь час.

Під час брифінгу за підсумками переговорів у Вашингтоні президент поділився іншими думками щодо візиту. Зібрали головні тези в матеріалі.

Результати зустрічі Зеленського і Трампа: головні тези

Очільник держави висловив впевненість, що війна закінчиться. Проте важливо, щоб це була не пауза у бойових діях, а реальний мир.

Під час зустрічі з Трампом та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки України. Зеленський додав, що США надіслали чіткий сигнал, що вони будуть серед держав, які допомагатимуть, координуватимуть та будуть безпосередніми учасниками гарантій безпеки.

Перелік гарантій буде сформований у найближчі сім-десять днів. Перша частина стосуватиметься фінансування ЗСУ, друга — надання США пакета військової допомоги. Це стосується пропозиції України щодо $90 млрд на літаки, системи ППО тощо.

Третя частина угоди передбачає виробництво Україною дронів. За домовленістю з Трампом, після відкриття експорту США будуть купувати дрони українського виробництва.

Крім того, Зеленський зауважив, що йому вдалося показати Білому дому на мапі, “хто що реально контролює на полі бою”.

Серед інших результатів — запропонована Росією спершу двостороння зустріч між Путіним і Зеленським, а потім тристороння за участю Дональда Трампа.

Президент заявив, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів. США пропонують провести тристоронню зустріч якомога швидше.

Щодо питання територій, Зеленський сказав, що це те, що стосується лише двох сторін війни.

— Питання територій ми будемо обговорювати лише між мною та Путіним, — заявив глава держави.

Також США погодилися допомогти в організації масштабного обміну полоненими за принципом “всіх на всіх”. Це стосується як цивільних та політв’язнів, так і журналістів та військових.

Крім того, Трамп пообіцяв долучитися до повернення українських дітей з території РФ. Загалом, наголосив Зеленський, неприйнятних рішень не відбулося.

Нагадаємо, що зустрічі Трампа і Зеленського передували переговори з Путіним. Трамп оцінив розмову з диктатором на 10 з 10.

