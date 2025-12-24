Зеленский опубликовал 20 пунктов мирного плана: полный текст

Сегодня, 24 декабря, на фоне ожесточенных дипломатических баталий в США глава государства Владимир Зеленский раскрыл детали масштабного проекта мирного соглашения. План, состоящий из 20 пунктов, должен стать фундаментом для завершения войны в Украине.

Этому анонсу предшествовал настоящий переговорный марафон в Майами (20–21 декабря), где украинская делегация и представители Кремля (в частности, Кирилл Дмитриев) отдельно общались с командой Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Уже 23 декабря Зеленский подтвердил: драфты ключевых документов готовы.

Пункты плана раскрыло Суспільне.

Мирный план: перечень пунктов

Центральной частью плана являются жесткие гарантии того, что агрессия не повторится. План предусматривает:

Полное переподтверждение независимости и территориальной целостности Украины;

Юридически зафиксированный отказ от агрессии между Киевом и Москвой;

Постоянный мониторинг линии соприкосновения с помощью спутников, беспилотников и систем раннего предупреждения;

Предоставление Украине фундаментальных международных гарантий;

Сохранение ВСУ в мирное время на уровне 800 000 военных;

Гарантии от США, НАТО и европейских партнеров, которые по своему содержанию отражают принцип коллективной обороны Альянса;

Россия должна закрепить политику ненападения в собственном законодательстве и ратифицировать это в парламенте;

Подтверждение безъядерного статуса Украины в рамках ДНЯО;

Линия фронта в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях по состоянию на дату соглашения фиксируется как фактическая линия соприкосновения;

Вступление соглашения в силу возможно только после полного вывода российских войск из Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей;

Обязательство сторон никогда не пытаться изменить территориальные договоренности военным путем.

План Зеленского — это не только об оружии, но и об экономическом чуде после войны:

Членство в Евросоюзе в четко прописанные сроки и привилегированный доступ к рынкам;

Отдельное соглашение о создании фондов для развития ИИ, дата-центров и высоких технологий;

Совместная модернизация и эксплуатация газовой инфраструктуры. Украина сама будет определять приоритеты расходов своей доли средств;

Специальные фонды для реконструкции пострадавших городов и гуманитарных нужд;

Ускоренное заключение соглашения о свободной торговле между Украиной и США;

Совместная эксплуатация ЗАЭС (Украина, США, РФ) — пункт, по которому переговорщики пока ищут общий язык.

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Гуманитарный аспект и политический контроль

Последние шаги плана направлены на стабилизацию общества и международный надзор:

Беспрепятственное использование Днепра и Черного моря для бизнеса, демилитаризация Кинбурнской косы;

Возвращение всех военнопленных (всех на всех), гражданских заложников, детей и политзаключенных. Создание образовательных программ для преодоления предубеждений и защиты языков меньшинств;

Соглашение должно быть юридически обязательным. Создается Совет мира под председательством президента США с механизмом санкций за нарушения.

Также предусмотрено проведение выборов в Украине в максимально короткие сроки после подписания.

Финальный аккорд плана — немедленное прекращение огня сразу после того, как все стороны поставят свои подписи под документом.

Ранее мы писали, что дедлайна подписания мирного соглашения нет — читай в материале, что именно имел в виду Дональд Трамп.

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