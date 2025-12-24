Для тебя Новости

Зеленский опубликовал 20 пунктов мирного плана: полный текст

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 декабря 2025, 11:07 3 мин.
Мирный план
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь