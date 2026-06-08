Парламентські вибори у Вірменії 2026: хто переміг

Центральна виборча комісія Вірменії завершила підрахунок голосів на всіх 2005 виборчих дільницях і оприлюднила офіційні результати позачергових парламентських виборів, які відбулися 7 червня 2026 року.

Читай в матеріалі, хто переміг на виборах у Вірменії та як результати вплинуть на стосунки з Україною.

Вибори у Вірменії 2026: партія Нікола Пашиняна перемогла

Переконливу перемогу на виборах у Вірменії здобула владна партія Громадянський договір під керівництвом чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, за яку проголосували 49,81% виборців, що становить 727 160 громадян.

Попри те, що фінальний відсоток зупинився на межі абсолютної більшості, особливості вірменського виборчого законодавства та розподілу залишків голосів дозволяють політсилі Пашиняна отримати контрольний пакет мандатів — від 61 до 64 місць.

Це повністю забезпечує Громадянському договору можливість самостійно сформувати новий уряд без вступу в коаліційні союзи.

Загалом у виборах взяли участь 18 політичних сил, а підсумкова явка виборців склала 58,97%, залучивши до голосування майже 1,4 мільйона громадян із понад 2,5 мільйона зареєстрованих у списках.

Новий склад вірменського парламенту буде чотирипартійним, оскільки законодавчий бар’єр подолали ще три опозиційні сили, дві з яких мають чітку проросійську орієнтацію.

Друге місце посів опозиційний альянс Сильна Вірменія, очолюваний російським мільярдером Самвелом Карапетяном, який набрав 23,29% голосів і розраховує на 28–29 депутатських крісел.

Третю позицію зайняв блок колишнього президента Роберта Кочаряна Вірменія з результатом 9,94% підтримки, що конвертується в 11–12 мандатів.

Останньою політичною силою, яка пройшла до парламенту, стала партія Процвітаюча Вірменія, яка балансувала на межі прохідного цензу і набрала рівно 4% голосів виборців, отримавши 4 депутатські місця.

У ніч після голосування Нікол Пашинян оголосив про історичну перемогу, підкресливши, що Громадянський договір отримав значно більший та міцніший вотум довіри від народу, ніж під час попередньої виборчої кампанії 2021 року.

Очільник уряду запевнив, що отриманий мандат беззаперечно гарантуватиме внутрішню стабільність, розвиток демократичних інститутів та побудову довготривалого миру в регіоні Південного Кавказу.

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Вибори проходили в умовах загострення відносин між Єреваном та Москвою, а також на тлі відкритих спроб Російської Федерації вплинути на волевиявлення через мобілізацію прокремлівської діаспори та медійні маніпуляції.

Коментуючи зовнішньополітичний вектор, Пашинян підтвердив, що Вірменія продовжить свій стратегічний курс на зближення з Європейським Союзом, водночас прагматично залишаючись у рамках Євразійського економічного союзу задля уникнення критичних економічних шоків.

Для України такий результат означає збереження суверенного партнера в регіоні, який послідовно дистанціюється зон контролю Кремля.

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