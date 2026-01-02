Цифровой комендантский час: Франция готовит радикальный запрет соцсетей для подростков

Франция вступает на путь радикальной цифровой детоксикации своего подрастающего поколения. Уже 19 января 2026 года парламент страны начнет рассмотрение резонансного законопроекта, который может навсегда изменить правила игры в виртуальном пространстве.

Речь идет не только об ограничении доступа, но и о введении цифрового комендантского часа для подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом пишет France 24.

Школа без смартфонов и соцсети 15+

Основная цель инициативы, которую активно продвигает партия президента Эммануэля Макрона Ensemble pour la République (EPR), — защитить психику молодежи от деструктивного влияния алгоритмов.

Что именно предлагает документ:

С 1 сентября 2026 года: полный запрет на предоставление услуг соцсетей детям, которым не исполнилось 15 лет;

Мобильное табу в школах: существующий запрет на гаджеты, который уже действует в начальных и средних классах, будет распространен на лицеи (старшую школу);

Ночной режим: введение ограничений на использование платформ в ночное время для старших подростков.

Авторы законопроекта апеллируют к результатам многочисленных исследований. Кибербуллинг, хроническое недосыпание и влияние шок-контента названы главными триггерами, разрушающими здоровье нации.

Трагедия Клемента: когда алгоритмы ведут к пропасти

Толчком к такой жесткой государственной политике стал ряд трагедий. В частности, во Франции продолжается громкое судебное дело против TikTok и Meta. Иск подала мать 15-летнего Клемента, который в 2024 году покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с моста в Бретани.

Семья погибшего мальчика утверждает, что алгоритмы соцсетей буквально затянули подростка в спираль смерти.

В разговоре с журналистами мать Клемента призналась: лента рекомендаций For You была переполнена видео, которые подталкивали ребенка к суициду, внушая мысль, что он никому не нужен.

Мировой тренд: опыт Австралии

Франция не единственная в своем стремлении приструнить цифровую стихию. В начале января 2026 года аналогичный закон уже вступил в силу в Австралии. Там детям до 16 лет официально закрыли доступ к TikTok, X, Instagram и YouTube.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул, что это шаг в поддержку психического здоровья нации, а не ограничение свободы. Французские законодатели планируют использовать этот опыт, чтобы выстроить надежный юридический барьер между детьми и неконтролируемым потоком контента.

Ожидается, что дебаты в Париже будут жаркими, однако поддержка Эммануэля Макрона дает высокие шансы на то, что уже этой осенью французские подростки начнут жить по новым, более безопасным правилам.

