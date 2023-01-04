Новий порядок військового обліку в Україні: що треба знати

Кабінет Міністрів затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Згідно зі змінами, передбачається серйозніший контроль за взяттям на облік, цифровізація багатьох процесів, обмін даними між різними органами влади, реєстрами та працедавцями людей, які підлягають обліку. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Який існує військовий облік в Україні

В Україні існує:

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загальний облік — на ньому перебувають військовозобов’язані, не заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнного стану;

спеціальний військовий облік — на ньому перебувають військовозобов’язані, заброньовані за органами держвлади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Зміни у військовому обліку: головне

Насамперед ставати на військовий облік треба з 16 років. Тобто тепер військовому обліку підлягають українці з 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років.

Щоб влаштуватися на роботу чи навчання, військовозобов’язаному треба пред’явити актуальний військовий квиток. Зробити це також можна буде через Дію.

Подати дані до військкомату також можна буде через веб-портал Дія. Порядок та механізм має розробити Міноборони.

Також керівники підприємств мають сповіщати робітників про призов та доводити наказ про це їм під підпис.

Усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов’язаних.

Жінки, що мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають стати на військовий облік. Решта — за бажанням. При цьому жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цієї постанови, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.

Облік військовозобов’язаних українців за кордоном вестимуть дипломатичні відомства. Також вони “сприятимуть” їхньому поверненню в Україну під час мобілізації у воєнний час та особливий період.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються.

Раніше ми розповідали, чи буде нова хвиля мобілізації після Нового року.

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