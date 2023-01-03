“Чуєш? Плюс.Плюс”: організація Відчуй розпочала слушну кампанію для військових

Мало хто задумується, та окрім видимих та відчутних травм війна також завдає непоправних змін вухам та слуховому апарату людини. Адже постійне шумове навантаження, яке виникає на війні, так чи інакше впливає на здатність чути у майбутньому.

Звуки пострілів, залпи артилерії, серії вибухів, розриви снарядів поряд, ударні хвилі — усе це впливає на функціонування вуха.

Повернення слуху військовим

Задля того, щоб зберегти слух військовим на фронті, а також повернути його тим, хто втратив змогу чути через поранення на війні, громадська організація Відчуй розпочала кампанію з повернення слуху українським військовим Чуєш? Плюс.Плюс.

— Війна не назавжди. Вона обов’язково закінчиться нашою перемогою. Захисники та захисниці країни повернуться в мирне життя. Чути голос рідних, сміх дітей, гавкіт домашнього улюбленця та звуки рідного міста — все, що так цінно, має бути почутим, — каже співзасновниця та керівниця громадської організації Відчуй Людмила Пишна.

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Тож наше завдання — максимально вберегти військових від втрати слуху та якомога швидше відновити здатність чути тих, хто вже отримав травму.

У самій організації кажуть: у випадку акустичної травми людина потребує негайного лікарського втручання, а також психологічного та педагогічного супроводу, який допоможе знову відчувати та розпізнавати звуки навколо.

Супровід та консультації будуть проводити як в онлайн-форматі, так і офлайн у центрі громадської організації в Києві.

Окрім допомоги тим, хто вже зіштовхнувся з травмами слуху, ГО Відчуй також ініціювала закупівлю пристроїв для захисту органів слуху українських військових, щоб ті не відчували та не страждали від порушення слуху через гучні звуки війни.

Індивідуальні тактичні звукові фільтри — вушні затички (беруші), спеціально розроблені для військового використання. Вони надійно захищають від небезпечних піків шуму, залишаючи можливість чути тих, хто поруч.

Окрім цього, до ГО Відчуй також доєднуються й відомі українські діячі. Телеведучий Даніель Салем та музикант Коля Сєрга стали офіційними амбасадорами слушної кампанії Чуєш? Плюс. Плюс. Обидва чоловіки зараз зі зброєю в руках боронять Україну і з власного досвіду знають: хороший слух — ще одна суперзброя наших військових.

— Для мене особисто це дуже важливо. Після двох контузій добре знаю, що таке акустична травма. Це гіпергучно, боляче. І водночас як у вакуумі. Відновити слух можливо, але це складний і тривалий процес, — розповідає Даніель Салем.

Цінно, що Відчуй працюватиме з травмованими та ділитиметься експертизою. Без досвідчених фахівців повернутися до норми фактично нереально.

А Коля Сєрга зізнається, що йому як музиканту війна асоціюється з аномальною гучністю.

— Людина не здатна без додаткового спецзахисту адекватно витримувати таке шумове навантаження. Рішення, яке пропонує Відчуй — тактичні беруші — наші хлопці вже протестували, й це справді незамінний аксесуар.

“Чуєш? Плюс.Плюс”: організація Відчуй розпочала слушну кампанію для військових / 4 Фотографії

Одним з амбасадорів є також директор Малої академії наук, доброволець Оксен Лісовий.

Партнерами кампанії є Міністерство охорони здоров’я та радниця — уповноважена президента України з питань безбар’єрності.

Дізнатися більше про організацію та долучитися до допомоги українським військам можна на сайті Відчуй.

Зараз держава, благодійники та бізнеси всі свої сили спрямовують на допомогу армії. Та це не означає, що після бойового поранення військовий чи військова нікому не потрібні: де в Україні роблять безплатне та якісне протезування для армійців, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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