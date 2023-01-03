Здоров'я та краса

“Чуєш? Плюс.Плюс”: організація Відчуй розпочала слушну кампанію для військових

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Січня 2023, 15:00
Повернення слуху
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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