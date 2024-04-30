Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного замість військового квитка: кому дають і який термін дії

Окрім військового квитка, який засвідчує особу військовослужбовця, існує іще один документ, який видається армійським відомством — йдеться про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Хто має право його отримати та за яких умов його видають — читай у нашому матеріалі.

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного: що це таке

Незалежно від того, чи перебуває країна в стані війни, чи ні, кожен чоловік призовного віку в Україні зобов’язаний мати військово-обліковий документ. Тож для чоловіків у віці з 18 до 60 років таким документом є військовий квиток, проте в окремих випадках замість нього може видаватися тимчасове посвідчення.

Цю форму документа запровадило Міністерство оборони України ще у 2017 році.

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Тимчасове посвідчення є документом, що посвідчує особу військовозобов’язаного, який перебуває у запасі осіб офіцерського складу або осіб рядового, сержантського і старшинського складу,

Документ визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Існує офіційно затверджена в Наказі Міністерства оборони України №610 від 21.11.2017 форма документа і там же визначений перелік осіб, кому може надаватися тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, або як його ще називають, тимчасовий військовий квиток.

Хто може отримати тимчасовий військовий квиток

Перелік осіб, які мають право його отримати, чималенький, адже це посвідчення у деяких випадках навіть може використовуватися замість військового квитка. Його видають, тим, хто:

взятий на військовий облік військовозобов’язаних та кому надано первинне військове звання офіцерського складу запасу (до надходження особової справи);

втратив військовий квиток (до його отримання);

не проходив військову службу (навчальні збори) та не має військово-облікової спеціальності;

непридатний до військової служби за станом здоров’я в мирний час;

обмежено придатний до військової служби за станом здоров’я у воєнний час;

прибув з місць позбавлення волі;

військовозобов’язана жінка.

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаним, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки України, не видається.

Який вигляд має тимчасове посвідчення

Тимчасове посвідчення виготовляється з цупкого паперу, має розмір 145 х 210 мм і містить наступну інформацію:

номер посвідчення;

кольорова фотокартка розміром 35 х 45 мм;

ПІБ військовозобов’язаної особи;

військове звання;

профіль;

склад;

категорія;

військово-облікова спеціальність;

причина видачі тимчасового посвідчення;

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;

зарахування у запас;

необхідність у повторному медичному огляді.

На зворотному боці зазначаються: дата видачі, особливі відмітки, дані антропометричних вимірів, відмітки про військовий облік, підпис військового комісара.

Посвідчення завіряється печаткою та підписом власника про ознайомлення з правилами військового обліку.

Як отримати документ

Видача і знищення тимчасових посвідчень проводяться у порядку, встановленому для військових квитків, що визначається Міністерством оборони України, Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України.

Адвокат Ростислав Кравець в інтерв’ю Фактам повідомив, що отримати тимчасове військове посвідчення можна за місцем проживання.

Посвідчення видають територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.

ТЦК ставлять чоловіків на військовий облік та видають військово-облікові документи.

Замінити тимчасове посвідчення чи відновити втрачене також можна лише в ТЦК.

Реєстрація вказаного документу здійснюється у діловодстві за книгами обліку вихідних документів.

Тимчасові посвідчення ТЦК та СП можуть також видавати замість військового квитка в тому випадку, коли тимчасово немає бланків військових квитків.

Термін дії тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

В установчих документах про оформлення посвідчення термін його дії не вказаний. Зазначено, що в разі необхідності замінити його (був втрачений, зіпсований, не лишилося місця, щоб вносити інформацію) військовозобов’язаний має звернутися до ТЦК, як і у випадку його отримання.

В разі, якщо посвідчення військовозобов’язаний (призовник, резервіст) загубив, він має заплатити штраф у розмірі від 850 до 1 700 грн.

Якщо тимчасове посвідчення протягом року або в особливий період буде втрачене двічі, штраф виросте багаторазово і становитиме від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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