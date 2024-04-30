Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного замість військового квитка: кому дають і який термін дії

Окрім військового квитка, який засвідчує особу військовослужбовця, існує іще один документ, який видається армійським відомством — йдеться про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Хто має право його отримати та за яких умов його видають — читай у нашому матеріалі.
Незалежно від того, чи перебуває країна в стані війни, чи ні, кожен чоловік призовного віку в Україні зобов’язаний мати військово-обліковий документ. Тож для чоловіків у віці з 18 до 60 років таким документом є військовий квиток, проте в окремих випадках замість нього може видаватися тимчасове посвідчення.
Цю форму документа запровадило Міністерство оборони України ще у 2017 році.
Тимчасове посвідчення є документом, що посвідчує особу військовозобов’язаного, який перебуває у запасі осіб офіцерського складу або осіб рядового, сержантського і старшинського складу,
Тимчасове посвідчення є документом, що посвідчує особу військовозобов’язаного, який перебуває у запасі осіб офіцерського складу або осіб рядового, сержантського і старшинського складу,
Документ визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.
Існує офіційно затверджена в Наказі Міністерства оборони України №610 від 21.11.2017 форма документа і там же визначений перелік осіб, кому може надаватися тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, або як його ще називають, тимчасовий військовий квиток.
Перелік осіб, які мають право його отримати, чималенький, адже це посвідчення у деяких випадках навіть може використовуватися замість військового квитка. Його видають, тим, хто:
Тимчасове посвідчення військовозобов’язаним, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки України, не видається.
Тимчасове посвідчення виготовляється з цупкого паперу, має розмір 145 х 210 мм і містить наступну інформацію:
На зворотному боці зазначаються: дата видачі, особливі відмітки, дані антропометричних вимірів, відмітки про військовий облік, підпис військового комісара.
Посвідчення завіряється печаткою та підписом власника про ознайомлення з правилами військового обліку.
Видача і знищення тимчасових посвідчень проводяться у порядку, встановленому для військових квитків, що визначається Міністерством оборони України, Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України.
Адвокат Ростислав Кравець в інтерв’ю Фактам повідомив, що отримати тимчасове військове посвідчення можна за місцем проживання.
Посвідчення видають територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.
Посвідчення видають територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.
ТЦК ставлять чоловіків на військовий облік та видають військово-облікові документи.
Замінити тимчасове посвідчення чи відновити втрачене також можна лише в ТЦК.
Замінити тимчасове посвідчення чи відновити втрачене також можна лише в ТЦК.
Реєстрація вказаного документу здійснюється у діловодстві за книгами обліку вихідних документів.
Тимчасові посвідчення ТЦК та СП можуть також видавати замість військового квитка в тому випадку, коли тимчасово немає бланків військових квитків.
Тимчасові посвідчення ТЦК та СП можуть також видавати замість військового квитка в тому випадку, коли тимчасово немає бланків військових квитків.
В установчих документах про оформлення посвідчення термін його дії не вказаний. Зазначено, що в разі необхідності замінити його (був втрачений, зіпсований, не лишилося місця, щоб вносити інформацію) військовозобов’язаний має звернутися до ТЦК, як і у випадку його отримання.
В разі, якщо посвідчення військовозобов’язаний (призовник, резервіст) загубив, він має заплатити штраф у розмірі від 850 до 1 700 грн.
В разі, якщо посвідчення військовозобов’язаний (призовник, резервіст) загубив, він має заплатити штраф у розмірі від 850 до 1 700 грн.
Якщо тимчасове посвідчення протягом року або в особливий період буде втрачене двічі, штраф виросте багаторазово і становитиме від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Раніше ми писали, жінки яких професій є військовозобов’язаними — шукай у переліку свою спеціальність.
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