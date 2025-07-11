Для тебе Війна в Україні

Коди військових спеціальностей: які є та як розшифровуються

Богдана Макалюк, журналістка сайту 11 Липня 2025, 14:45
Коди військових спеціальностей
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