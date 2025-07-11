Коди військових спеціальностей: які є та як розшифровуються

На перший погляд, може здатися, що військових спеціальностей не так багато. Але насправді це не так, навіть кожна спеціальність може мати декілька підвидів. Тому треба знати коди військових спеціальностей.

Наказ про затвердження переліку військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України набув чинності у 2021 році.

Офіційний перелік військових спеціальностей можна знайти на офіційному сайті Верховної ради України.

Також цим самим наказом було затверджено перелік штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та відповідних їм військових звань і тарифних розрядів посад.

Ще можна знайти тарифний перелік штатних посад, які підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу – спеціалістами штатних військово-музичних установ та військово-музичних підрозділів Збройних Сил України й ансамблів пісні й танцю.

Як розшифрувати військову спеціальність

Військова спеціальність вказується кодом у військовому квитку. Треба знати, як його правильно розшифрувати.

Перші три цифри — номер військово-облікової спеціальності. Наступні три цифри — код військової посади. Літерою вказують особливі ознаки військової служби.

Коди військових спеціальностей: перелік

Кожен військовозобов’язаний після проходження ВЛК і оновлення даних отримує свій спеціальний код. Раніше ми розповідали, що таке VIN-код у військовому квитку.

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