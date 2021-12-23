Чи можна ФОПу оформити відпустку по догляду за дитиною?

Кожна жінка в Україні має право на виплати у зв’язку з вагітністю та пологами. Грошову допомогу майбутнім мамам надає Фонд соціального страхування України.

Жінки-ФОП (фізичні особи-підприємці) отримують її за умови сплати єдиного внеску (ЄСВ).

З 2016 року жінка-підприємець, яка сплачує ЄСВ, вже є застрахованою, отже, має право на отримання оплати лікарняного по вагітності та пологах.

Однак після закінчення декретної відпустки можливості оформлення відпустки для догляду за дитиною до трьох років вона не має. Чому — пояснили у Державній службі України з питань праці.

Хто має право на відпустку для догляду за дитиною?

Згідно зі ст. 74 Кодексу законів про працю України, щорічні (основна та додаткові) відпустки надаються:

громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності;

громадянам, які працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Така ж норма міститься в Законі України Про відпустки у статті 2.

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням матері чи батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ч. 1 ст. 18 Закону).

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами. Нею можуть скористатися батьки дитини, бабусі чи дідусі, які й піклуються про маля.

А також особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів (ч. 3 ст. 18 Закону).

Чому ФОП не можуть оформити відпустку по догляду за дитиною?

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво — це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик господарська діяльність щодо здійснення суб’єктом господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів за одержання прибутку.

Це означає, що мати дитини, яка є фізичною особою-підприємцем, не має права на відпустку по догляду за дитиною до трьох років, оскільки не перебуває у трудових відносинах.

Тобто на неї не поширюється дія Закону Про відпустки, тож вона не може оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

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