Можно ли ФОП оформить отпуск по уходу за ребенком?

Каждая женщина в Украине имеет право на выплаты по беременности и родам. Денежную помощь будущим мамам предоставляет Фонд социального страхования Украины.

Женщины-ФЛП (физические лица — предприниматели) получают ее при уплате единого взноса (ЕСВ).

С 2016 года женщина-предприниматель, уплачивающая ЕСВ, уже является застрахованной, то есть имеет право на получение оплаты больничного по беременности и родам.

Однако после окончания декретного отпуска возможности оформления отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста она не имеет. Почему — объяснили в Государственной службе Украины по вопросам труда.

Кто имеет право на отпуск по уходу за ребенком?

Согласно ст. 74 Кодекса законов о труде Украины, ежегодные (основной и дополнительные) отпуска предоставляются:

гражданам, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности;

гражданам, работающим по трудовому договору у физического лица.

Такая же норма содержится в Законе Украины Об отпусках в статье 2.

После окончания отпуска по беременности и родам по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (ч. 1 ст. 18 Закона).

Этот отпуск может быть использован полностью или частями. Им могут воспользоваться родители ребенка, бабушки или дедушки, которые и заботятся о малыше.

А также лицо, усыновившие или взявшее под опеку ребенка, один из приемных родителей или родителей-воспитателей (ч. 3 ст. 18 Закона).

Почему ФОП не могут оформить отпуск по уходу за ребенком?

Согласно ст. 42 Хозяйственного кодекса Украины предпринимательство — это самостоятельная инициатива, систематическая, на свой риск хозяйственная деятельность по осуществлению субъектом хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов за получение прибыли.

Это означает, что мать ребенка, являющегося физическим лицом — предпринимателем, не имеет права на отпуск по уходу за ребенком до трех лет, поскольку не состоит в трудовых отношениях.

То есть на нее не распространяется действие Закона Об отпусках, поэтому она не может оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

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