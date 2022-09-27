Мама заробляє, тато доглядає: як батькові піти у декретну відпустку

Європейське суспільство підтримує рівність не лише прав, а й обов’язків для жінок та чоловіків. В Україні з травня 2021 року ще одним кроком до такої рівності став закон про декретну відпустку.

Відтепер батько дитини також може йти у декрет до трьох років або ж розділити декрет на половину із дружиною. При цьому за ним зберігається місце його роботи, а декрет зараховується до трудового стажу чоловіка.

Які документи необхідні для оформлення декрету для чоловіка

Якщо тато хоче піти у декретну відпустку для догляду за дитиною до трьох років, на робоче місце він повинен надати такі документи:

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заяву на відпустку з догляду за дитиною;

копії документа, необхідного для реєстрації народження дитини, або ж свідоцтва про народження.

Також чоловік має право піти в одноразову додаткову відпустку терміном на 14 днів для догляду за дитиною у перші два тижні життя малюка. У таку відпустку можуть йти також бабуся або дідусь навонародженої дитини.

Скористатися такою відпусткою можна у перші три місяці життя малечі. Щоб піти в таку відпустку, чоловікові, бабусі чи дідусю необхідно подати своєму роботодавцю відповідну заяву і протягом 30 календарних днів надати копії документа, необхідного для держреєстрації дитини, або свідоцтва про народження.

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Декретна відпустка для чоловіків-військовослужбовців

Нещодавно Верховна Рада підтримала ініціативу надавати декретні відпустки чоловікам-військовим. Щоправда, вийти у таку відпустку чоловіки можуть лише у випадку, якщо матір дитини також військовослужбовиця.

Тати-військовослужбовці, які хочуть піти у декрет, не зможуть розділити відпустку на частини чи взяти її грошима.

Піти в декрет татусів заохочують їхні зіркові “колеги”: раніше ми розповідали тобі про відомих чоловіків, які пішли в декретну відпустку для догляду за дитиною.

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