Як зрозуміти, кому краще піти у відпустку по догляду за дитиною: тато в декреті ділиться досвідом

Здається, що ж там довго думати та кидатись у розв’язання питання, кому піти у декрет. Раніше все було досить зрозуміло: закон дає жінкам так звані привілеї, засновані на традиціях та грамі сексизму, то їм і йти у декрет.

Проте процедуру отримання відпустки по догляду за дитиною полегшили для чоловіків. Тому й питання все частіше з’являється після першої радості від звістки про вагітність.

Як не запанікувати й не заплутатись між реальними фактами та стереотипними пересторогами, пояснив тато у декреті Сергій Багаліка.

Про що варто пам’ятати

Чоловік розповідає, що насамперед потрібно розуміти, що дитина — це доволі серйозно, хай як не звучить банально. Одразу після народження доведеться зібратися з думками та діяти максимально чітко, оскільки часу подумати практично не буде.

Це відповідальність, тому потрібно мати свою систему: коли їсти та коли лягати спати. Це допоможе маляті не вередувати.

Тому зрозуміло, що як мамі, так і татові буде досить важко, поки вони не здобули якогось досвіду. І думати, що хтось із них більше готовий до цього, не варто.

Новий закон та рівні можливості

Тато в декреті розповідає, що зараз новий закон про рівні можливості чоловіків та жінок розширив права для батьків та передбачає надання 14-денної оплачуваної відпустки. Отже, як мама, так і тато зможуть перші дні життя дитини побути з нею, побачити перші її емоції та сказати якомога більше разів, як сильно її люблять.

Окрім того, за ці два тижні можна буде зрозуміти, наскільки це нелегко доглядати за дитиною. Після цього й варто вирішувати, хто піде у відпустку по догляду за дитиною. А той безцінний досвід допоможе батькам із більшим розумінням ставитись одне до одного.

Проте також варто не забувати, що є бабусі та дідусі, яких можна попросити про допомогу, якщо потрібен вільний вечір. Адже хочеться іноді згадати про власне життя, просто відпочити чи сходити, як вперше, на романтичне побачення.

А якщо тебе зацікавило, як же минають будні у тата в декреті та як він вчиться стресостійкості, читай історію Сергія Багаліка.