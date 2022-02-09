Родительство
Эксклюзив

Как понять, кому лучше идти в отпуск по уходу за ребенком: папа в декрете делится опытом

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 февраля 2022, 17:00
Как понять, кому лучше идти в отпуск по уходу за ребенком: папа в декрете делится опытом
Фото: Unsplash

Эксклюзивы
Мстислав Банік інтерв'ю
Дія изнутри и планы Минцифры до 2024 года. Интервью с Мстиславом Баником
Домашній догляд за волоссям - поради трихолога
Фены, краски и бьюти-процедуры — трихолог об уходе за волосами от А до Я
Маша Єфросініна
Благотворительность — это не выписанный чек: Маша Ефросинина о мотивах благотворительности, первой спасенной жизни и здоровом эгоизме
Григорій Решетнік фото
Звездность остается в кадре: Григорий Решетник о воспитании детей и отношениях с женой
Смотреть больше

Больше новостей
Куди піти на 14 лютого 2022
Хорошие воспоминания лучше валентинки: рассказываем, где отпраздновать 14 февраля в Киеве
Катався на санчатах і провалився під лід
Катался на санках и провалился под лед: как в Винницкой области мальчик спас себе жизнь
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 09.02.2022 (17:30)
Обыски в Крыму
Подбросили запрещенные книги: очередная волна обысков в оккупированном Крыму
Смотреть больше

Материалы по теме

Как понять, кому лучше идти в отпуск по уходу за ребенком: папа в декрете делится опытом
Глаза боятся, а руки делают: как папа в декрете Сергей Багалика тренируется стрессоустойчивости с ребенком

Видео
0:03:06
Катався на санчатах і провалився під лід

Катался на санках и провалился под лед: как в Винницкой области мальчик спас себе жизнь
0:35:00
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 09.02.2022 (17:30)
0:00:54
Обыски в Крыму
Подбросили запрещенные книги: очередная волна обысков в оккупированном Крыму
0:03:08
День стоматолога 2022
День стоматолога 2022: советы от профессионалов и как сохранить зубы
0:20:00
Викна-новини выпуск от 09.02.2022 в 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 09.02.2022 (14:30)
0:04:39
генсек НАТО Єнс Столтенберг
Как настроение России по отношению к Украине оценивает генсек НАТО Йенс Столтенберг
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 09.02.2022 (11:30)
0:03:53
Дия
Какие услуги теперь может оказывать приложение Дія? Масштабное обновление
0:34:20
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 08.02.2022 (22:00)
0:03:23
Рак
На Запорожье женщина утратила возможность рожать и обвиняет теперь гинеколога
Больше видео
Как понять, кому лучше идти в отпуск по уходу за ребенком: папа в декрете делится опытом
Читать дальше
Делать хоть что-то — недостаточно: психолог объясняет, чем опасна жалость к себе и как с ней бороться

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь