Как понять, кому лучше идти в отпуск по уходу за ребенком: папа в декрете делится опытом

Кажется, что там долго думать и бросаться в решение вопроса, кому пойти в декрет. Раньше все было достаточно понятно: закон дает женщинам так называемые привилегии, основанные на традициях и грамме сексизма, значит им и идти в декрет.

Однако процедуру получения отпуска по уходу за ребенком упростили для мужчин. Поэтому и вопрос все чаще возникает после первой радости от известия о беременности.

Как не запаниковать и не запутаться между реальными фактами и стереотипными опасениями, объяснил папа в декрете Сергей Багалика.

О чем следует помнить

Мужчина рассказывает, что прежде всего нужно понимать, что ребенок — это довольно серьезно, как бы это ни звучало банально. Сразу после рождения придется собраться с мыслями и действовать максимально четко, потому что времени подумать практически не будет.

Это ответственность, поэтому нужно иметь свою систему: когда есть и когда ложиться спать. Это поможет малышу не капризничать.

Поэтому понятно, что как маме, так и папе будет довольно тяжело, пока они не набрались какого-то опыта. И думать, что кто-то из них больше готов к этому, не стоит.

Новый закон и равные возможности

Папа в декрете рассказывает, что сейчас новый закон о равных возможностях мужчин и женщин расширил права для родителей и предусматривает предоставление 14-дневного оплачиваемого отпуска. Таким образом, как мама, так и папа смогут первые дни жизни ребенка побыть с ним, увидеть первые его эмоции и сказать как можно больше раз, как сильно его любят.

Кроме того, за эти две недели можно будет понять, насколько это нелегко ухаживать за ребенком. После этого и следует принимать решение, кто уйдет в отпуск по уходу за ребенком. А тот бесценный опыт позволит родителям с большим пониманием относиться друг к другу.

Однако также следует не забывать, что есть бабушки и дедушки, которых можно попросить о помощи, если нужен свободный вечер. Ведь хочется иногда вспомнить о собственной жизни, просто отдохнуть или сходить, как впервые, на романтическое свидание.

А если тебя заинтересовало, как проходят будни у папы в декрете и как он учится стрессоустойчивости, читай историю Сергея Багалика.