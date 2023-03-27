Муж требует отчетности за каждую потраченную копейку? Что такое экономическая зависимость и как избавиться от нее

Исторически в патриархальных обществах именно женщины чаще всего попадали в экономическую зависимость — сначала от отца или старшего брата, а потом от своего мужа.

К сожалению, даже в современном мире, когда у женщин есть больше прав и возможностей для самореализации, нередко в семьях встречаются случаи финансового насилия.

Семейный психолог Юлия Емельянова объяснила нам, почему так происходит и как партнерам избежать абьюзивных отношений.

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Что такое экономическая зависимость в отношениях

Экономическая зависимость — это состояние, когда у человека нет собственных финансовых возможностей, чтобы закрыть базовые потребности в пище, доме, одежде, развитии, обучении и т.д.

В этом случае реализация этих потребностей зависит от средств другого человека. Конечно, это снижает самооценку и порождает мысли о своей неполноценности.

Ранее считалось, что успешная женщина — та, которая нашла “удачного” (то есть богатого) партнера. Девочкам с детства прививали стереотипы о том, что удел женщины — это оберег семьи и воспитание детей, а решение финансовых вопросов лучше предоставить мужчине.

Ограничение доступа к образованию для женщин, неравноценная оплата труда и сексистские традиции общества повлияли на то, что даже современные женщины сохраняют в себе убеждение, что без помощи мужчины добиться успеха невозможно.

Почему мы попадаем на этот крючок снова и снова и как разорвать круг? Читай дальше.

Как попадают в экономическую зависимость

Первый этап попадания в экономическую зависимость может произойти задолго до начала отношений. Подсознательное убеждение, что мне нужен кто-то для удовлетворения своих потребностей и без этого я не обойдусь, подталкивает женщин сознательно начинать отношения с расчетом на то, что партнер будет ее обеспечивать.

Есть еще один вредный стереотип — “героический”, будто бы женщина должна закрывать тыл мужчины, бескорыстно заботиться о своей семье, детях, постоянно делать что-то для кого-то и таким образом становиться героиней. В этом водовороте не остается ни времени, ни сил для работы и, соответственно, экономической свободы.

Однако в некоторых случаях сам партнер инициирует экономическую зависимость для того, чтобы иметь контроль над женщиной. Все начинается с предложений или попытки убедить человека в том, что он должен отказаться от своих доходов, и создания для этого условий.

Второй этап попадания в экономическую зависимость — это непонимание одной или обеих сторон финансового аспекта отношений, например, формирования и распределения семейного бюджета.

Это происходит потому, что в большинстве своем люди об этом не говорят. Они стесняются, считают это нецелесообразным или само собой разумеющимся. Но нет. Обо всех условиях лучше договариваться еще “на берегу”, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Третий этап — сознательный отказ человека от самореализации вне семьи под влиянием предыдущих двух этапов. Эти три фазы в большинстве случаев ведут к финансовой зависимости.

Как женщине в декрете не попасть в экономическую зависимость от мужа

Психолог советует женщинам еще до беременности проговорить с мужчиной, как будет происходить финансирование семьи во время декретного отпуска, кто именно в нее пойдет (женщина, мужчина или 50/50), а кто будет зарабатывать деньги, как их целесообразно будет тратить и т.д.

Также можно заранее создать отдельный банковский счет, на который женщина и/или ее партнер будут откладывать деньги, предназначенные для удовлетворения потребностей матери в период, когда она не будет работать.

Хорошей идеей станет анализ отношений собственных родителей. Подумай, была ли там экономическая зависимость матери от отца, как этот этап жизни проживали они.

Это важно, потому что люди могут неосознанно попадать в те же ситуации, что и их родители, даже если сознательно человек не видит аналогии.

Опираясь на этот минианализ, нужно подумать, что конкретно для меня означает экономическая зависимость и какие последствия этого могут быть.

Если все это не обдумать и не обсудить с партнером заранее, есть значительный риск того, что в паре появятся недоразумения.

Иногда бывает так, что мужчина не дает деньги женщине не потому, что он жадный, а потому, что просто не привык к этому. К примеру, в его семье мама никогда не просила у отца денег.

Женщина же не проговаривает свои желания, потому что стесняется, боится или считает, что мужчина сам должен догадаться об этом. Но на это рассчитывать бесполезно. Поэтому всегда нужно озвучивать свои потребности.

Если же все было заранее проговорено, но мужчина все равно применяет экономическое насилие, то можно попытаться монетизировать то, чем занимается женщина в течение дня.

Обычно логика у мужчины такая — жена сидит в декрете, якобы ничего не делает и не приносит семье денег. Но надо подумать с другой стороны — а сколько денег она экономит?

Пусть мужчина посчитает, сколько стоят услуги няни, уборщицы, повара, еда в кафе, доставка продуктов, стирка и т.д. Так можно понять, сколько женщина своей домашней работой экономит денег из семейного бюджета.

Другой вариант — предложить отцу пойти в декрет вместо матери, в то время как женщина вернется на свою работу и будет обеспечивать семью. Ведь воспитание ребенка — общая обязанность партнеров, а не обуза на плечах матери.

Во многих развитых странах мужской декрет — это абсолютно нормальная практика. А с 2021 года и в Украине отец ребенка может пойти в декретный отпуск до трех лет или же разделить его на половину с женой. За ним сохранится место его работы, а декрет добавится к трудовому стажу.

Нужно понимать, что женщина на уровне с мужчиной ответственна за содержание семьи и финансовую стабильность пары. Поэтому ей нужно быть не “за мужем”, а бок о бок с ним.

Конечно, никто не может заставлять женщину возвращаться на работу, пока она сама этого не захочет или не увидит в этом нужды. Это зависит от многих факторов, но самое главное — от здоровья и самочувствия матери и ребенка.

Как формировать семейный бюджет

В формировании семейного бюджета нет универсальной схемы, работающей для каждой пары. Здесь нужно опираться на свои ощущения.

Кто-то отдает все свои деньги в семейный бюджет, кто-то — 50/50, а у кого-то есть только личный бюджет. Но важно, чтобы не были затронуты интересы другого партнера.

Также хорошей идеей станет формирование так называемой финансовой подушки безопасности, которой должно хватить минимум на полгода проживания.

При этом она должна быть как отдельно у каждого партнера, так и в целом в семье. Иначе есть значительный риск попасть в экономическую зависимость либо друг от друга, либо от других родственников, либо финансовых учреждений.

Некоторые сейчас могут сказать, что не имеют возможности накапливать эту “подушку безопасности”. На это Юлия Емельянова отвечает так:

Проанализируй, почему у тебя нет такой возможности.

Начни откладывать хотя бы 10% своей ежемесячной прибыли, постепенно увеличивая эту сумму.

Повышай свою финансовую грамотность и разумно употребляй.

Как себя к этому приучить? Есть такая практика — каждый день откладывать небольшую сумму, например $1. Ты не будешь замечать, как экономишь эти деньги, но уже через три месяца сможешь реализовать свое желание в рамках $90, на что раньше не мог или не могла выделить средств.

Главное здесь — класть деньги в копилку каждый день без исключения и поставить себе четкую цель, на что хочешь потратить сэкономленные средства.

Как вырваться из экономической зависимости

Чтобы прервать круг экономической зависимости, нужно пересматривать формат отношений в финансовой плоскости, если партнеры хотят сохранить свою любовь.

Делать это можно благодаря честным разговорам друг с другом и семейной психотерапии. Однако для этого должно быть желание обеих сторон улучшать качество жизни друг с другом.

Разберем это на довольно часто встречающемся примере: партнер требует отчетности за каждую потраченную копейку. Если речь идет о личном бюджете, другой человек вообще не имеет права требовать отчетности за потраченные средства или диктовать, на что эти средства должны или не должны быть потрачены.

Даже если речь идет о деньгах партнера, которые он зарабатывает, тотальный контроль можно считать экономическим насилием. Какой выход?

Во-первых, разобраться, почему так происходит, есть ли здесь недоверие в отношениях, то ли это травма прошлого, или страх остаться без денег и тому подобное. Причин может быть множество. Их нужно выяснить, а затем работать над преодолением проблемы.

Во-вторых, если первый пункт не приносит результатов, то можно либо требовать отчетности, либо монетизировать свою работу, как описано выше.

Преодоление экономической зависимости — комплексная работа, требующая усилий как от женщины, так и от мужчины. Но если такого желания нет хотя бы у одной из сторон, такая позиция приведет либо к еще большему углублению этой проблемы, либо к завершению отношений.

Общая тенденция современного мира — матери не хотят сидеть в декрете три года. Читай, как женщине подготовиться к выходу из декрета и возвращению на работу.

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