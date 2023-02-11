Материнство и работа: как женщине подготовиться к возвращению на должность после декретного отпуска

Возвращение на работу после декретного отпуска — значительный вызов для женщин, особенно во время войны. Ведь к страхам, связанным с продолжением своей карьеры, добавляются еще переживания за безопасность малыша в отсутствие мамы дома.

Некоторые женщины после рождения ребенка понимают, что хотели бы сменить прежнее место работы и поискать лучшие условия труда. Кто-то хочет перепрофилироваться или начать собственный бизнес. Есть и те, кто пока не может определиться, куда двигаться дальше. Это все нормально.

Но общая тенденция такова — женщины не хотят сидеть в декрете три года. Так как же начать путь возобновления своей карьеры? Соучредитель и председатель ОО КПВМ Лада Марина Марченко и программный директор организации Виталина Нагорная рассказали изданию WoMo об особенностях постдекретной работы.

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Материнство и рынок труда

К сожалению, еще недавно о профессиональных нуждах мам с маленькими детьми почти не говорили. Поэтому в Украине существует заметная дискриминация женщин после декрета на рынке труда, а механизмов поддержки мам при возвращении на работу нет.

Обычно проблема не в отсутствии рабочего места как такового, а в нежелании менять традиции и мышление, в нежелании экспериментировать и больше доверять работникам, — отмечают экспертки.

Работодателям нужно быть заинтересованными в сохранении и развитии своей команды, а также инвестировать в корпоративную культуру.

В целом же украинская экономика могла бы получить до $23,6 млрд, если бы в нашей стране были созданы условия для возвращения женщин на рынок труда.

Вот несколько примеров, как компания может держать связь со своими работниками во время декрета и поддерживать их при возвращении на работу:

ежемесячные рассылки с новостями компании;

приглашения на тренинги, вебинары и корпоративные мероприятия;

разработка специальной программы возвращения на работу;

предоставление возможностей мобильно и быстро повысить квалификацию;

знакомить женщин с новшествами в сфере работы;

создание рабочих мест с возможностью работать дистанционно или неполный рабочий день с сохранением соответствующей заработной платы;

обустройство лактационных и детских комнат в офисах и т.д.

Так женщина будет иметь постоянную связь со своей командой, будет чувствовать поддержку коллег и в конечном итоге будет работать эффективнее для компании, которая заботится о ней и ее ребенке.

Следует ли возвращаться на работу, если есть маленький ребенок

Вернуться на работу, когда у тебя есть малыш, совсем нелегко. Сейчас из-за войны усиливаются стресс и психологическое давление на мам, многие боятся оставлять ребенка в садике или с родственниками, возникают логистические и ресурсные проблемы.

Поэтому каждая женщина должна ответить на несколько вопросов:

Как я буду чувствовать себя, если выйду на работу?

Хочу ли я, или я вынуждена работать?

Как будет чувствовать себя мой ребенок, когда я буду на работе?

Может ли мой малыш быть с другим членом семьи, насколько близка у них связь?

Отталкиваясь от своих ответов, женщина может индивидуально решить, нужно ли ей на этом этапе возвращаться на работу, или стоит подождать еще немного.

Впрочем, если мама постоянно сидит дома с ребенком только потому, что “так нужно”, и забывает о собственных социальных потребностях и возможностях самореализоваться, то в конце концов она будет копить злобу на ребенка. Это не принесет никакой пользы ни самой женщине, ни малышу.

Если мама на работе чувствует себя прекрасно и возвращается счастливой и удовлетворенной, то для ребенка это большой плюс, потому что, прежде всего, ребенку важно видеть маму счастливой и довольной, — объясняет психолог PhD Оксана Королович.

Однако если женщина не хочет, а вынуждена работать, то на работе может испытывать дополнительный стресс, напряжение и переживание за ребенка. В этом случае маме нужно не отбрасывать свои эмоции, а работать с ними и уделять внимание собственному телу.

Как подготовиться к выходу из декрета

В конце концов, если мама решилась выйти на работу, то ей стоит сначала подготовить себя и ребенка к этому.

Сепарация с ребенком

Вероятно, первое время ребенок будет плакать из-за разлуки с мамой, когда она идет на работу. Однако не стоит чувствовать вину за это. Слезы в процессе адаптации малыша — совершенно нормальное явление.

Ребенок имеет право на грусть, ему нужно время, чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам и отпустить маму от себя. Эмоции нужно проживать, слезы должны быть выплаканы, чтобы потом ощутить облегчение, — говорит психолог Ольга Карпенко.

Как можно облегчить этот процесс? Придумать общий ритуал прощания/приветствия друг с другом. К примеру, это могут быть объятия или пожелания хорошего дня.

Когда женщина дома, то следует максимально использовать это время, чтобы провести его с ребенком. Ведь качество всегда важнее количества. Вечером после работы почитайте вместе сказочку, поиграйте, порисуйте, потанцуйте или просто развлекитесь.

Не бойся говорить ребенку, чем ты занимаешься на работе и зачем это нужно. Это будет формировать доверие малыша и отвечать на вопрос, почему мама каждый день уходит из дома.

Повышение самооценки

После рождения ребенка женщина проживает полную трансформацию себя, переоценивает свои желания и приоритеты, поэтому появляются страхи и неуверенность в себе.

Стереотипные мнения типа “я в декрете ничего не делала”, “я перестала развиваться”, “я все забыла”, “меня никто не возьмет на работу” снижают самооценку женщины и влияют на всеобщее восприятие матерей с маленькими детьми в обществе.

Так что не стоит давать таким мыслям даже шанс на существование. Возьми лист и выпиши 25 своих сильных качеств. Затем к каждому пункту вспомни ситуацию, где эта характеристика проявилась. Так же выпиши 25 своих достижений. Они точно есть у каждого человека. Только не преуменьшай их!

Каждый раз, когда у тебя будет теряться эмоциональное равновесие, ты сможешь просматривать этот список и возвращать себе внутреннюю уверенность в своих силах.

Банк грудного молока

Если твой малыш еще на грудном вскармливании, не стоит из-за этого отказываться от работы или грудного вскармливания. Ведь при желании все можно совмещать.

Во-первых, грудное молоко — это лучшая еда для ребенка и эмоциональная связь между мамой и малышом.

Также грудное вскармливание — это профилактика развития послеродовой депрессии и удобный эффективный способ компенсировать недостаточное внимание ребенку, — отмечает консультант по грудному вскармливанию Анна Могирчук.

Впрочем, здесь нужна самодисциплина матери, чтобы вовремя сцеживать молоко, правильно замораживать и размораживать его. Поэтому не бойся обращаться к специалистам по грудному вскармливанию, которые подскажут, как сформировать собственный банк грудного молока. Тебе также понадобится поддержка и помощь близких.

Следовательно, для того чтобы выйти из декрета на работу, недостаточно подготовить резюме и освежить профессиональные знания. Женщине нужно подготовить себя и ребенка к сепарации, позаботиться о том, чтобы малышу было комфортно с помощниками (родственниками, папой, няней или учителями), пока мама на работе. Но самое главное — уделить внимание своему физическому и психическому здоровью.

А ты знаешь, что в Украине также доступен декретный отпуск для мужчин? При этом отец ребенка также может идти в декрет до трех лет или же разделить декрет на половину с женой.

Это может стать хорошим решением для семей, чтобы и отец, и мать разделяли ответственность за заботу о малыше. Читай об условиях декрета для мужчин.

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