Интервью

Глаза боятся, а руки делают: как папа в декрете Сергей Багалика тренируется стрессоустойчивости с ребенком

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 января 2022, 14:00
Глаза боятся, а руки делают: как папа в декрете Сергей Багалика тренируется стрессоустойчивости с ребенком
Фото: Instagram

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