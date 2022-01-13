Глаза боятся, а руки делают: как папа в декрете Сергей Багалика тренируется стрессоустойчивости с ребенком

Появление ребенка в семье всегда меняет жизнь, однако очень часто оказывает существенное влияние именно на женщин. По крайней мере, до прошлого года процесс предоставления декретного отпуска был упрощен именно для женской части страны, сразу же уменьшая права представителей обоих полов.

Немалую роль до сих пор играют стереотипы. Сергей Багалика, уже ставший воплощением папы в декрете, раньше боролся с преступностью, а теперь — с незаконными предубеждениями.

Когда вы впервые остались с ребенком один на один?

— На самом деле, это случилось довольно быстро. У нас с супругой были партнерские роды, и мы еще 5-7 дней оставались в больнице.

Когда ей нужно было идти на определенные процедуры, я оставался самостоятельно с ребенком. Это было немного страшно, но у меня такой принцип, что у меня все получится. Поэтому в целом это были одни из самых приятных эмоций.

Каким был ваш первый день в декрете?

— Это был долгий путь к нему, потому что когда наш Тимофейчик родился, я еще не имел права на отпуск по уходу за ребенком и ждал выхода нового закона.

По старому закону, поскольку моя жена предприниматель, самозанятое лицо, она не могла выдать сама себе справку, что она не пошла в декрет.

Поэтому я взял все выходные и все отпуска, которые мог, и оставался с ребенком по факту с первого дня.

Какие были сложности с ребенком?

— Мы всегда пытались с женой быть вместе с ребенком, но это было немного сложно. Это наш первый ребенок, и мы не знали, как правильно что-то делать.

Нужно было многому научиться. Например, как сделать так, чтобы подгузник не протекал.

Но глаза боятся, а руки делают. И все удалось.

На самом деле, мы не очень готовились, не читали учебников и не смотрели никаких видео. Были немного самоуверенны в том, что родится ребенок и мы все естественным путем поймем, чтобы не портить эмоции и не настраиваться на какие-то проблемы и стереотипы.

Сейчас, наверное, мне немного тяжеловато занимать сына. Если остаюсь с ним наедине, то иногда он нуждается в постоянном внимании к себе и бывает трудно находить новые возможности, чем его занять.

К тому же он у нас больше любит не игрушки, а книги. Почему-то ему нравится листать страницы с картинками, учиться чему-то новому. Хотя он еще совсем маленький – год и четыре месяца.

Поэтому приходится читать ему какие-то книги, показывать картинки в них, рассказывать об эмоциях на этих картинках. И это требует много времени и сил.

Как удается все успевать?

Декрет – это мультифункциональное дело.

Здесь нужно вовремя убирать, переодевать и сменить подгузник. В то же время готовить еду и не забывать, что она на плите. Однако проблемы возникают, когда Тимофей не хочет есть.

Это ребенок, и невозможно все полностью контролировать.

Иногда ему не хочется спать, есть или играть. Но мы все же пытаемся найти возможность удовлетворить его потребности, и чтобы мы могли дальше жить своей жизнью.

Когда ребенок рождается – это не значит, что родителям нужно куда-то свою жизнь спрятать.

Знаете, это, вероятно, привычка с работы. Поскольку мне была очень нужна стрессоустойчивость на работе патрульного полицейского, я перенес ее и в свою, скажем, декретную жизнь.

Если даже есть какая-то проблема, то не нужно волноваться, а лучше быстро реагировать. Иногда можно подождать и подумать, как ее лучше решить. Так можно совершить гораздо меньше ошибок.

Какими лайфхаками можете поделиться?

Самый главный лайфхак – не торопиться.

Например, если ребенок плачет и хочет есть, то лучше приготовить еду не так быстро, когда что-нибудь подгорит. Лучше правильно все сделать, чтобы еда была действительно вкусной и полезной, а не наспех приготовленной и которую неприятно есть.

Паника только создает проблемы. К тому же, дети очень хорошо чувствуют настроение и эмоции своих родителей. Если ребенок чувствует, что кто-то волнуется, то может начать плакать.

Когда ребенок где-то упал, он сразу поднимает голову и смотрит на родителей. Если он видит, что мы беспокоимся – начинает плакать.

А если видит, что мы стараемся подбодрить его, то сразу поднимается и подбегает к нам. Вот такой принцип – не волноваться и больше положительных эмоций.

Какие любимые традиции или занятия с ребенком?

— Мы очень любим после того, как с утра поели, где-то прогуляться, немного проехаться на машине в парк. У сына есть свое автокресло и специальный руль, имитирующий настоящий. Он сидит и по традиции, как мой штурман, ведет нашу машину.

Поэтому важное для меня правило – не забывать этот руль дома или оставлять его в машине.

Когда мы приходим, а его нет, иногда приходится возвращаться за ним домой (смеется — ред.).

Также у нас есть маленькая игра. Есть такие детские коврики, на них можно даже падать, потому что они мягкие. Их можно сгибать и делать квадратик.

И мы так бегаем по квартире, и я его в этот квадратик ловлю. А часто он и сам за мной бегает, чтобы я его поймал. Благодаря такой игре есть возможность и эмоционально отдыхать, и подвижно физически развиваться, бегать и учиться ходить.

Как ваша жена проводит время с ребенком, хватает ли ей с ним общения?

— Все свободное время жена пытается уделять Тимофею. Он очень скучает по ней и всегда, когда видит ее, бежит к ней на руки. Он действительно имеет очень сильную связь с мамой. Это такая особая любовь.

И я немного даже завидую такой любви. Потому что я человек более практичный, стараюсь ему давать развиваться и требую от него многого. Мама же искренне и откровенно дарит ему всю свою любовь.

Мы дополняем друг друга. Поэтому когда жена нервничает, я стараюсь ее заменять.

Какая была ваша мотивация, чтобы пойти в декрет вместо жены?

— Большую роль сыграла заработная плата супруги. Потому что у нее зарплата на порядок выше, чем у меня, и это важно для семейного бюджета. Мы учитывали все факторы, кому будет удобнее именно в этот период, у кого с работой больше или меньше проблем, другие факторы.

Поэтому, учитывая все это, мы решили, что лучше в отпуск по уходу за ребенком уйду я. Но все еще может измениться.

То есть у жены всегда есть возможность тоже пойти в декрет и заменить меня. И если в этом будет потребность, то мы обязательно так сделаем, чтобы она могла быть больше с Тимофеем.

Какие плюсы и минусы декрета могут быть для мужчины?

— На самом деле преимущества в том, что ты наслаждаешься этим моментом. Это, пожалуй, самый приятный период, когда есть возможность быть рядом, когда ребенок только растет, поскольку время не вернешь назад, чтобы испытать и прожить эти эмоции.

Поэтому советую каждому мужчине прожить эти приятные моменты с ребенком.

Недостатки в том, что все же ощущается нехватка средств. Несмотря на то, что я отложил деньги на этот отпуск, но нельзя сказать, что их так много и на все хватает.

Кроме того, по закону полицейскому запрещено заниматься какой-либо оплачиваемой деятельностью, если он ушел в декретный отпуск. Так что даже маленькую подработку я себе позволить пока не могу.

В большинстве семей существуют стереотипы, что как-то неправильно брать у жены средства. Все-таки она должна идти в отпуск и брать деньги у мужчины.

Хотя это какая-то чушь. Каждая семья решает, как ей удобнее.

Если сейчас моя жена зарабатывает больше, то мне абсолютно комфортно, что я что-то сделаю больше для ребенка, по дому, а любимая больше сможет заниматься работой.

Как вы думаете, раньше законы о декретном отпуске были дискриминационными только в отношении мужчин или же и пот отношению к женщинам?

— Не могу сказать, что сейчас уж очень сложный процесс для мужчин. Однако новый закон подчеркивает принцип равенства и сейчас для получения декрета мужчина и женщина будут проходить одинаковую процедуру.

Вам не нужно объяснять руководителю, почему вы, мужчина, должны идти в декрет.

Раньше законы были более дискриминационными к женщинам. Потому что таким образом навязывали то, что в первую очередь должна идти в отпуск женщина, или определить того человека, который это сделает. То есть, только у мамы должна была болеть голова, как воспитывать ребенка.

Сейчас и мужчина, и женщина равны в этом плане. Потому еще немного, и будем спорить, кто будет уходить в отпуск.

Как вы думаете, можно ли говорить о предоставлении возможности идти в декрет мужчинам, как о важном вопросе движения феминизма? Вы можете назвать себя феминистом?

— Я не знаю, могу ли я себя так назвать или так широко рассматривать этот вопрос. Однако я считаю, что это очень большой толчок в сторону равенства.

Новый закон дает право выбора. Когда мы имеем такую ​​возможность, можем сами определиться с важными для нас решениями.

Как вы думаете, каких прав может не хватать мужчинам в нашей стране? А каких —женщинам?

— Возможно, немного не хватает прав, когда мы рассматриваем вопросы домашнего насилия. Мы привыкли, что большая часть домашнего насилия совершается по отношению к женщинам.

Однако в своей профессии мне часто приходилось сталкиваться со случаями психологического насилия со стороны женщин к мужчинам. И это тоже имеет место, и об этом тоже нельзя забывать.

Поэтому мы вообще не должны стереотипизировать какие-либо вещи. Если в семье что-то происходит, что можно назвать насилием, то не следует думать, что это может делать только мужчина.

Также случается, когда совершается насилие со стороны женщины по отношению к мужчине, ребенка по отношению к своим родителям или дедушке с бабушкой. Поэтому нужно каждую ситуацию рассматривать в равенстве.

Когда мы вкладываем себе в голову какой-нибудь стереотип – то будем очень часто ошибаться.

Каждую ситуацию нужно рассматривать, как с чистого листа, изучая, а уже потом принимать решения.

Какие советы вы можете дать тем мужчинам, которые только думают о том, чтобы идти в декрет?

— Самым главным советом будет, во-первых, воспользоваться 14-дневным оплачиваемым отпуском. Во-вторых, понять, что тот период, когда ребенок делает свои первые шаги, впервые улыбается, начинает выражать свои эмоции, говорит первые слова – его никогда не вернуть и нельзя заменить никакой работой. Потому этим нужно насладиться.

Я советую хотя бы не на долгий период, но каждому отцу попробовать себя в этом отпуске и понять для себя, что это очень тяжело и это сложная работа. И, несмотря на это, – получить приятные эмоции.

А если тебя интересует, как все же совместить активные рабочие будни с семейной жизнью, читай интервью Макса Чмерковского о детях и отношениях с женой.