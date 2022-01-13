Інтерв'ю

Очі бояться, а руки роблять: як тато в декреті Сергій Багаліка тренується стресостійкості з дитиною

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Січня 2022, 14:00
Очі бояться, а руки роблять: як тато в декреті Сергій Багаліка тренується стресостійкості з дитиною
Фото: Instagram

Більше новин
Відпочинок у Грузії: Олександра Заріцька поділилася фото з подорожі
Містична та привітна: KAZKA поділилася враженнями та фото з відпочинку в Грузії
Как связаны стресс и питание – объясняет нутрициолог
“Заїдати” не варто: нутриціологиня пояснила, як пов’язані стрес та харчування
как выбрать макароны
Макарони насправді корисні? Як правильно вибирати та готувати улюблений продукт
ціна на продукти
Кабмін розширив регулювання цін на продукти: що додали у перелік
Дивитись більше

Відео
0:04:00
как выбрать макароны

Макарони насправді корисні? Як правильно вибирати та готувати улюблений продукт
0:00:48
ціна на продукти
Кабмін розширив регулювання цін на продукти: що додали у перелік
0:20:00
Вікна-новини випуск від 13.01.2022 о 17:30
Вікна-новини. Випуск від 13.01.2022 (17:30)
0:10:00
Вікна-новини випуск від 13.01.2022 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 13.01.2022 (14:30)
0:04:20
Конкурс краси серед будинків
Конкурс краси серед будинків? Як найпроблемніший дім став найріздвянішим
0:02:33
Штам Омікрон
Омікроном захворіють усі? Як світ захопила нова потужна хвиля COVID-19
0:15:00
Вікна-новини випуск від 12.01.2022 о 22:00
Вікна-новини. Випуск від 12.01.2022 (22:00)
0:00:56
аквапарк
В аквапарку випарами хлору отруїлись 16 дітей: подробиці інциденту у Хмельницькому
0:04:40
Сексуальне насилля в Україні
Погрози, переслідування та ґвалтування: історія про беззахисність мами з донькою
0:00:33
омикрон
Нова хвиля Covid-19 в Україні через Омікрон
Більше відео
Виділятися навіть у пандемію? Легко! Чернігівець створив унікальну маску-аксесуар
Читати далі
Виділятися навіть у пандемію? Легко! Чернігівець створив унікальну маску-аксесуар