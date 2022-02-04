Мам, а можна я сьогодні вдома? Карпачов про те, чи потрібен дитині садочок для соціалізації

У багатьох українських сім’ях заведено вважати, що віддавати дитину до садка потрібно. Насамперед тому, що у тата й мами, які обоє працюють, не так уже багато варіантів.

У бабусь-дідусів, родичів та друзів теж є свої справи, а няню дозволити собі може не кожна родина.

Крім того, у будь-якому випадку малюка потрібно готувати до майбутнього, тож дитсадок здається вдалим місцем, що сприятиме його соціалізації.

Так би мовити, першою школою життя, де він учитиметься спілкуватися з іншими дітками, ставатиме самостійним, дисциплінується.

Та чи завжди дитсадок — це базова умова розвитку його навичок спілкування, дитячий психолог Дмитро Карпачов стверджує, що ні.

Чи потрібен дитині дитсадок?

Якщо ваша дитина грає з іншими малюками на дитмайданчику, разом з вами навідується до когось у гості, або ж гості приходять до вас і її не лякають нові люди, тоді з її соціалізацією все добре.

Дитячий садок, як елемент соціалізації необхідний досить невеликому відсотку дітей, у яких за певних причин не були розвинуті базові комунікативні навички, — говорить Дмитро Карпачов.

До того ж, як додає експерт, не у кожному садочку цей процес відбувається правильно (без психотравмуючих наслідків), якби цього не хотілося батькам.

Присутність дітей біля вашого малюка не є гарантією того, що він буде розвиватися правильно.

Оскільки, це залежить від того, які діти перебувають довкола нього — врівноважені чи такі, які можуть налякати своєю поведінкою, а також які вихователі.

Саме дитячий колектив і люди, які наглядають на за ним є ключовими факторами, які впливають на процес соціалізації дитини в садочку.

— Тож краще, щоб дитина спілкувалася з двома-трьома спокійними та мирними малюками, ніж відвідувала групу у якій, окрім них, буде ще сім із неадекватною поведінкою, — каже психолог.

А з приводу того, що дитина має навчитися знаходити спільну мову з різними дітьми, Дмитро Карпачов погоджується, але наголошує, що силувати себе цим у такому віці їй не потрібно.

Для цього ще знайдеться час.

А от для того, щоб ваша кровинка виросла вихованою і самостійною, подбати про це потрібно вже сьогодні. До того ж ми маємо змогу поділитися дієвими способами, як це зробити.

Читайте про правила трьох “П” у вихованні дитини, щоб налагодити правильну комунікацію у вашій родині, адже саме з сім’ї й починається її соціалізація.