Правило трьох “П”: корисний бонус для батьків у вихованні дитини

Виховання дитини — це захопливий, хоч і складний інколи процес.
У цей час батьки допомагають своєму малюку із формуванням його особистості, діляться знаннями про життя і навчають самостійності.
Тож мають бути для нього не лише помічниками, а й прикладом для наслідування. Однак мама і тато не завжди про це пам’ятають, коли очікують від дитини високих результатів чи слухняної поведінки.
Про які основи у вихованні дитини забувати не можна і як допомагає налагодити комунікацію між батьками й малюком правило трьох “П”, розповіла сімейний та дитячий психолог Вікторія Нєженцева.
І мама, і тато хочуть одного — мати виховану та чемну дитину, але способи для досягнення цього результату часто використовують різні, зазначає психологиня.
Починають перекладати відповідальність одне на одного, з’ясовуючи, хто більше проводить часу з дитиною, щось дозволяє/забороняє.
Або ж хто правий/винний у певній реакції сина чи доньки, хто розумніший (більше читає/має кращий життєвий досвід, освіту). І врешті, хто більше любить дитину.
— Такі взаємні докори виснажують і не приносять жодного результату, а лише віддаляють одне від одного, — зауважує у своєму Instagram Вікторія Нєженцева.
І розповідає, що часто наголошує батькам:
Ваша дитина — це віддзеркалення вас!
Ваша дитина — це віддзеркалення вас!
Тому, якщо ви хочете мати сина чи доньку, які не порушують родинних правил — дотримуйтеся їх самі.
Бажаєте запобігти істерикам у вашої малечі — самі не нервуйте, самовиховуйтеся.
Мрієте, щоб дитина вас чула й реагувала на прохання — будьте для неї прикладом у цьому.
Також фахівчиня радить дотримуватися у стосунках з дитиною правила трьох “П”:
Це стане гарною підмогою у вихованні, а також прекрасним батьківським бонусом.
Адже у дитини більше не буде змоги маніпулювати стосунками між батьками, коли один забороняє, а інший дозволяє, бо в її свідомості думки мами й тата збігатимуться.
Наостанок Вікторія Нєженцева закликала ніколи не з’ясовувати стосунки при дитині.
Розбіжності будь-якого роду між батьками мають залишатися за закритими дверима, — наголосила вона.
Розбіжності будь-якого роду між батьками мають залишатися за закритими дверима, — наголосила вона.
Дотримання цього принципу є головною запорукою стійкого і міцного партнерського союзу.
Зауважимо, що контакт із дитиною починає формуватися вже з народження. Тому важливо звертати увагу на свою щоденну модель поведінки й підтримувати малюка.
Для нього це важливо, щоб не втратити довіру до найдорожчих у світі людей — мами і тата. Проте якщо ви помітили, що дитина почала закриватися від вас і стала мовчазною, не засмучуйтеся.
Ділимося порадами від психологині, як відновити довіру дитини до батьків.