Правило трьох “П”: корисний бонус для батьків у вихованні дитини

Виховання дитини — це захопливий, хоч і складний інколи процес.

У цей час батьки допомагають своєму малюку із формуванням його особистості, діляться знаннями про життя і навчають самостійності.

Тож мають бути для нього не лише помічниками, а й прикладом для наслідування. Однак мама і тато не завжди про це пам’ятають, коли очікують від дитини високих результатів чи слухняної поведінки.

Про які основи у вихованні дитини забувати не можна і як допомагає налагодити комунікацію між батьками й малюком правило трьох “П”, розповіла сімейний та дитячий психолог Вікторія Нєженцева.

Діти — віддзеркалення батьків

І мама, і тато хочуть одного — мати виховану та чемну дитину, але способи для досягнення цього результату часто використовують різні, зазначає психологиня.

Починають перекладати відповідальність одне на одного, з’ясовуючи, хто більше проводить часу з дитиною, щось дозволяє/забороняє.

Або ж хто правий/винний у певній реакції сина чи доньки, хто розумніший (більше читає/має кращий життєвий досвід, освіту). І врешті, хто більше любить дитину.

— Такі взаємні докори виснажують і не приносять жодного результату, а лише віддаляють одне від одного, — зауважує у своєму Instagram Вікторія Нєженцева.

І розповідає, що часто наголошує батькам:

Ваша дитина — це віддзеркалення вас!

Тому, якщо ви хочете мати сина чи доньку, які не порушують родинних правил — дотримуйтеся їх самі.

Бажаєте запобігти істерикам у вашої малечі — самі не нервуйте, самовиховуйтеся.

Мрієте, щоб дитина вас чула й реагувала на прохання — будьте для неї прикладом у цьому.

Залишайте розбіжності за закритими дверима



Також фахівчиня радить дотримуватися у стосунках з дитиною правила трьох “П”:

постійність;

передбачуваність;

послідовність.

Це стане гарною підмогою у вихованні, а також прекрасним батьківським бонусом.

Адже у дитини більше не буде змоги маніпулювати стосунками між батьками, коли один забороняє, а інший дозволяє, бо в її свідомості думки мами й тата збігатимуться.

Наостанок Вікторія Нєженцева закликала ніколи не з’ясовувати стосунки при дитині.

Розбіжності будь-якого роду між батьками мають залишатися за закритими дверима, — наголосила вона.

Дотримання цього принципу є головною запорукою стійкого і міцного партнерського союзу.

Зауважимо, що контакт із дитиною починає формуватися вже з народження. Тому важливо звертати увагу на свою щоденну модель поведінки й підтримувати малюка.

Для нього це важливо, щоб не втратити довіру до найдорожчих у світі людей — мами і тата. Проте якщо ви помітили, що дитина почала закриватися від вас і стала мовчазною, не засмучуйтеся.

Ділимося порадами від психологині, як відновити довіру дитини до батьків.