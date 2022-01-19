Правило трех “П”: полезный бонус для родителей в воспитании ребенка

Воспитание ребенка — это увлекательный, хотя иногда сложный процесс.

В это время родители помогают своему малышу с формированием его личности, делятся знаниями о жизни и учат самостоятельности.

Следовательно, должны быть для него не только помощниками, но и примером для подражания. Однако мама и папа не всегда помнят об этом, когда ожидают от ребенка высоких результатов или послушного поведения.

О каких основах в воспитании ребенка забывать нельзя и как помогает наладить коммуникацию между родителями и малышом правило трех “П”, рассказала семейный и детский психолог Виктория Неженцева.

Дети — отражение родителей

И мама, и папа хотят одного — иметь воспитанного и вежливого ребенка, но способы для достижения этого результата часто используют разные, отмечает психолог.

Начинают перекладывать ответственность друг на друга, выясняя, кто больше проводит времени с ребенком, что-то позволяет/запрещает.

Или кто прав/виноват в определенной реакции сына или дочери, кто умнее (больше читает/имеет лучший жизненный опыт, образование). И, наконец, кто больше любит ребенка.

— Такие взаимоупреки истощают и не приносят никакого результата, а только отдаляют друг от друга, — пишет в своем Instagram Виктория Неженцева.

И рассказывает, что часто поясняет родителям:

Ваш ребенок — это ваше отражение!

Поэтому, если вы хотите иметь сына или дочь, которые не нарушают семейные правила — соблюдайте их сами.

Хотите предотвратить истерику у вашего малыша — сами не нервничайте, занимайтесь самовоспитанием.

Мечтаете, чтобы ребенок вас слышал и реагировал на просьбы — станьте для него примером в этом.

Оставляйте разногласия за закрытой дверью

Также специалист советует придерживаться в отношениях с ребенком правила трех “П”:

постоянство;

предсказуемость;

последовательность.

Это станет хорошим подспорьем в воспитании, а также прекрасным родительским бонусом.

Ведь у ребенка больше не будет возможности манипулировать отношениями между родителями, когда один запрещает, а другой позволяет, потому что в его сознании мысли мамы и папы будут совпадать.

В заключение Виктория Неженцева призвала никогда не выяснять своих отношений при ребенке.

Разногласия любого рода между родителями должны оставаться за закрытой дверью, — подчеркнула она.

Следование этому принципу является главным залогом непоколебимого и крепкого партнерского союза.

Отметим, что контакт с ребенком начинает формироваться уже с рождения. Поэтому важно обращать внимание на свою повседневную модель поведения и поддерживать малыша.

Для него это важно, чтобы не потерять доверие к самым дорогим в мире людям — маме и папе. Но если вы заметили, что ребенок начал закрываться от вас и стал молчаливым, не расстраивайтесь.

Делимся советами от психолога, как восстановить доверие ребенка к родителям.