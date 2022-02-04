Мам, а можно я сегодня дома? Карпачев о том, нужен ли ребенку садик для социализации

Во многих украинских семьях принято считать, что отдавать ребенка в сад нужно. В первую очередь потому, что у работающих папы и мамы не так уж много вариантов.

У бабушек-дедушек, родственников и друзей тоже есть свои дела, а няню позволить себе может не каждая семья.

Кроме того, в любом случае малыша нужно готовить к будущему, поэтому детский сад кажется удачным местом, которое поспособствует его социализации.

Так сказать, первой школой жизни, где он будет учиться общаться с другими детками, станет самостоятельным, дисциплинируется.

Но всегда ли садик — это базовое условие развития его навыков общения? Детский психолог Дмитрий Карпачев утверждает, что нет.

Нужен ли ребенку детсад?

Если ваш ребенок играет с другими малышами на детской площадке, вместе с вами наведывается к кому-то в гости, или гости приходят к вам, и его не пугают новые люди, тогда с социализацией все хорошо.

Детский сад как элемент социализации необходим достаточно небольшому проценту детей, у которых по определенным причинам не были развиты базовые коммуникативные навыки, — говорит Дмитрий Карпачев.

К тому же, как добавляет эксперт, не в каждом садике этот процесс происходит правильно (без психотравмирующих последствий), как бы этого не хотелось родителям.

Присутствие детей рядом с вашим малышом не гарантирует, что он будет правильно развиваться.

Поскольку это зависит от того, какие дети находятся в его окружении — уравновешенные или такие, которые могут напугать своим поведением, а также какие воспитатели.

Именно детский коллектив и люди, присматривающие за ребенком, являются ключевыми факторами, влияющими на процесс его социализации.

— Так что лучше, чтобы ребенок общался с двумя-тремя спокойными и мирными малышами, чем посещал группу, в которой, кроме них, будет еще семь с неадекватным поведением, — говорит психолог.

А с тем, что ребенок должен научиться находить общий язык с разными детьми, Дмитрий Карпачев соглашается, но подчеркивает, что силовать в таком возрасте его не нужно.

Для этого еще найдется время.

А для того, чтобы ваша кровинка выросла воспитанной и самостоятельной, позаботиться об этом нужно уже сегодня. К тому же мы можем поделиться действенными способами, как это сделать.

Читайте о правиле трех “П” в воспитании ребенка, чтобы наладить правильную коммуникацию в вашей семье, ведь именно с нее и начинается социализация.