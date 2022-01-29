Батьківство

Діти ковтають магнітний конструктор. Чому це небезпечно та що робити

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 29 Січня 2022, 12:00
магнітний конструктор
Фото: Facebook

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