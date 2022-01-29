Діти ковтають магнітний конструктор. Чому це небезпечно та що робити

“Розвивальні неодимові магніти дозволяють весело провести час, розвинути пізнавальні функції, дрібну, загальну моторику та творчість”, — так пише виробник. Але іноді виходить по-іншому: дитина ковтає — лікарі рятують.

Неодимові магніти є найсильнішими серед наявних у світі постійних магнітів. Вони застосовуються в різних галузях промисловості, медицини, побуту та електроніки.

З них також роблять і дитячі іграшки. Магнітні конструктори вкрай популярні, адже кольорові, маленькі, а ще з них можна робити будь-що. Від кільця до надскладної поробки.

Прихильниками таких магнітних конструкторів є навіть дорослі, які, не задумуючись про потенційну небезпеку, дарують їх дітям.

У своєму діаметрі магніти найчастіше становлять 5 мм, тому проковтнути їх нескладно. Прикладом цьому є останній випадок у Києві, коли семирічний хлопчик з’їв 32 магнітні кульки. А на Харківщині лікарі видалили з кишківника однорічної дівчинки 11 таких магнітів, які з’єдналися між собою та утворили кільце.

У чому небезпека магнітного конструктора

Такий магнітний конструктор насамперед небезпечний тим, що може пробити кишківник. Також ці неодимові кульки здатні створити тяжкі хірургічні патології. Якщо проковтнути більш ніж один магнітик, оперативне втручання неминуче.

Лікарі наполягають на тому, щоб не давати маленьким дітям іграшки, що можуть потрапити до дихальних шляхів та органів. Лише в Охматдиті за останні роки їм вдалося врятувати понад 40 діток, які проковтнули подібні магніти.

Така операція в середньому триває 1-4 години. Лікарі порівнюють ураження від кульок з пораненням від дробовика, адже сила притягання такої “штучки” у 20 разів перевищує її вагу.

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба рекомендує батькам узагалі не купувати такі магніти, не тримати їх вдома, щоб не наражати дітей на небезпеку.

Недобросовісні продавці досі не вважають за потрібне вказувати серед характеристик товару рекомендований вік. У подібних конструкторів з маленькими деталями та у пазлів є обмеження від чотирьох років, але й воно недоречне.

Бо в цьому віці не кожна дитина усвідомлює, що ковтати іграшки або їх частини не можна.

В таких випадках винними залишаються не виробники та продавці, а батьки.

Тож, як показує практика, слід ретельніше підходити до вибору іграшок своїм дітям. Також варто періодично пояснювати та нагадувати малюкам про правила безпечних забав.

Кілька порад

Переконайтеся, що ваша дитина знає правила безпечної гри з магнітним конструктором.

Не залишайте дитину без нагляду під час ігор з дрібними деталями.

Намагайтеся купувати іграшки з природних матеріалів.

За можливості обирайте альтернативний безпечніший варіант подарунку дитині.

Дітям до п’яти років краще обирати іграшки з великими деталями.

Прислухайтеся до цих порад — і ваша дитина буде здорова та щаслива. А як допомогти малюку з формуванням особистості, читайте у нашому матеріалі Правило трьох “П”.