5 запитань, які варто поставити перед тим, як обрати дистанційну школу

Сучасні освітні платформи обіцяють інноваційні підходи, цікаві відеоуроки та цілодобову підтримку. Проте на практиці якість дистанційної освіти може суттєво різнитися: від формального перегляду відео до глибокої академічної роботи.
Щоб обраний заклад відповідав очікуванням, перед ухваленням рішення батькам варто поставити керівництву дистанційної школи п’ять ключових запитань.
- Чи має школа чинну ліцензію та чи видає офіційний документ про освіту?
Це базова вимога безпеки. Обов’язково запитайте, чи можна перевірити ліцензію в реєстрі ЄДЕБО та чи визнаватиметься документ про освіту (атестат) для вступу до українських та міжнародних університетів.
- Яким є формат уроків: живі зустрічі чи лише перегляд відео?
Запитувати “у вас онлайн?” — недостатньо. З’ясуйте відсоток живого контакту. Самостійне опрацювання відео підходить далеко не всім. Перевагу варто надавати закладам, які пропонують живі уроки, де дитина відповідає, працює на віртуальній дошці та спілкується з однокласниками. Важливо, щоб учень водночас мав доступ до запису заняття.
- Чи орієнтована програма на підготовку до іспитів (НМТ/ДПА)?
Навчання має бути не лише комфортним, а й результативним. Перевірте, чи є у закладу системний фокус на математиці, українській та англійській мовах. Присутність школи в офіційних предметних рейтингах НМТ — найкращий показник якості викладання.
- Як організовано комунікацію з батьками та контроль успішності?
Ви не повинні дізнаватися про проблеми наприкінці семестру. Запитайте, чи буде у родини персональний куратор, чи передбачені автоматичні сповіщення про пропущені заняття та чи є доступ до онлайн-журналу успішності з актуальними даними.
- Що входить у вартість та чи існують різні рівні інтенсивності?
Якісна школа пропонує гнучкі умови. Дізнайтеся, чи є можливість обрати формат повноцінного живого навчання, варіант другої зміни (що особливо важливо для дітей за кордоном) або репетиторський пакет, і чи передбачено пробний період.
Якщо ви шукаєте освітній простір з офіційними документами, сильною базою з ключових дисциплін і прозорою звітністю — варто придивитися до закладів із підтвердженою репутацією. Такий вибір дасть змогу поєднати комфорт для родини із високими академічними результатами.
