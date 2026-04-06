5 запитань, які варто поставити перед тим, як обрати дистанційну школу

Сучасні освітні платформи обіцяють інноваційні підходи, цікаві відеоуроки та цілодобову підтримку. Проте на практиці якість дистанційної освіти може суттєво різнитися: від формального перегляду відео до глибокої академічної роботи.

Щоб обраний заклад відповідав очікуванням, перед ухваленням рішення батькам варто поставити керівництву дистанційної школи п’ять ключових запитань.

Чи має школа чинну ліцензію та чи видає офіційний документ про освіту?

Це базова вимога безпеки. Обов’язково запитайте, чи можна перевірити ліцензію в реєстрі ЄДЕБО та чи визнаватиметься документ про освіту (атестат) для вступу до українських та міжнародних університетів.

Яким є формат уроків: живі зустрічі чи лише перегляд відео?

Запитувати “у вас онлайн?” — недостатньо. З’ясуйте відсоток живого контакту. Самостійне опрацювання відео підходить далеко не всім. Перевагу варто надавати закладам, які пропонують живі уроки, де дитина відповідає, працює на віртуальній дошці та спілкується з однокласниками. Важливо, щоб учень водночас мав доступ до запису заняття.

Чи орієнтована програма на підготовку до іспитів (НМТ/ДПА)?

Навчання має бути не лише комфортним, а й результативним. Перевірте, чи є у закладу системний фокус на математиці, українській та англійській мовах. Присутність школи в офіційних предметних рейтингах НМТ — найкращий показник якості викладання.

Як організовано комунікацію з батьками та контроль успішності?

Ви не повинні дізнаватися про проблеми наприкінці семестру. Запитайте, чи буде у родини персональний куратор, чи передбачені автоматичні сповіщення про пропущені заняття та чи є доступ до онлайн-журналу успішності з актуальними даними.

Що входить у вартість та чи існують різні рівні інтенсивності?

Якісна школа пропонує гнучкі умови. Дізнайтеся, чи є можливість обрати формат повноцінного живого навчання, варіант другої зміни (що особливо важливо для дітей за кордоном) або репетиторський пакет, і чи передбачено пробний період.

Якщо ви шукаєте освітній простір з офіційними документами, сильною базою з ключових дисциплін і прозорою звітністю — варто придивитися до закладів із підтвердженою репутацією. Такий вибір дасть змогу поєднати комфорт для родини із високими академічними результатами.

