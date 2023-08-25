Приходите к нам через несколько лет! Дискриминация трудоустройства женщин с детьми: как бороться

Сотням или даже тысячам женщин в Украине каждый день отказывают в трудоустройстве только потому, что у них есть малолетний ребенок. Высшее образование, опыт работы или другие навыки даже не рассматривают после утвердительного ответа на вопрос “есть ли у вас ребенок?”

Неважно, ему полгода или он уже пошел в садик, некоторые работодатели боятся, что женщине понадобится больничный, отгулы или “не дай, Бог” декретный отпуск.

В нашем материале рассказываем, что такое дискриминация по трудоустройству женщин, имеющих детей, разберем украинские реалии и рассмотрим, как с этим бороться.

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Дискриминация на работе женщин, имеющих детей: украинские реалии

Нежелание трудоустраивать женщину только потому, что у нее малолетний ребенок — нарушение прав человека и дискриминация. У нас все еще есть проблемы неравенства, ведь мужчин с малолетними детьми довольно спокойно трудоустраивают, а все бремя безработицы падает на женщину.

Конечно, мужчина не забеременеет и, скорее всего, не возьмет себе декретный отпуск — это стандартные ожидания работодателей, которые дискриминируют женщин. Но Украина становится более цивилизованной, поэтому мужчины могут брать декретный отпуск, и в этом нет ничего постыдного, ведь он родитель.

На самом деле, отказ женщине, имеющей ребенка, на собеседовании раскрывает комплекс сложных вопросов, решать которые можно долго. Вот первое, что приходит на ум:

Двойные стандарты . Это выглядит примерно так, потому что одни говорят: “Женщина должна родить, чтобы стать наконец женщиной и матерью, чтобы поддерживать рождаемость во время войны”. И в то же время работодатели говорят: “Мы не можем трудоустроить вас, потому что у вас есть ребенок, вам понадобятся отпуска и больничные”. Как в таких случаях поступать женщинам?

. Это выглядит примерно так, потому что одни говорят: “Женщина должна родить, чтобы стать наконец женщиной и матерью, чтобы поддерживать рождаемость во время войны”. И в то же время работодатели говорят: “Мы не можем трудоустроить вас, потому что у вас есть ребенок, вам понадобятся отпуска и больничные”. Как в таких случаях поступать женщинам? Подрыв экономики . По логике, которой придерживаются большинство работодателей, не принимающих женщин с детьми на работу, все женщины должны быть безработными? Ведь пока ребенок не достигнет совершеннолетия, женщину “опасно” брать на работу, ведь она может пойти на оплачиваемый больничный, отпуск, отпрашиваться и так далее. Но в этом случае будет падать экономика, потому что несовершеннолетних детей в стране много. К этим обстоятельствам накладывается и полномасштабная война.

. По логике, которой придерживаются большинство работодателей, не принимающих женщин с детьми на работу, все женщины должны быть безработными? Ведь пока ребенок не достигнет совершеннолетия, женщину “опасно” брать на работу, ведь она может пойти на оплачиваемый больничный, отпуск, отпрашиваться и так далее. Но в этом случае будет падать экономика, потому что несовершеннолетних детей в стране много. К этим обстоятельствам накладывается и полномасштабная война. Неравенство оплаты труда по сравнению с мужчинами. Часто если женщину, имеющую маленького ребенка, все-таки принимают на работу, ее зарплата будет меньше той, которую получал бы мужчина на этой должности. В среднем разрыв зарплат в Украине — 19%.

“Стеклянный потолок” . Так называется явление, когда существует невидимый барьер между карьерным ростом мужчин и женщин. На примере это выглядит так, что мужчина быстрее получает руководящие должности, двигается по карьерной лестнице. В отличие от женщин, которых меньше повышают, или вовсе не дают руководящих должностей. Самый яркий пример — государственная служба. Кого преимущественно мы можем увидеть на руководящих должностях госучреждений?

. Так называется явление, когда существует невидимый барьер между карьерным ростом мужчин и женщин. На примере это выглядит так, что мужчина быстрее получает руководящие должности, двигается по карьерной лестнице. В отличие от женщин, которых меньше повышают, или вовсе не дают руководящих должностей. Самый яркий пример — государственная служба. Кого преимущественно мы можем увидеть на руководящих должностях госучреждений? Ухудшение морального и финансового состояния женщин (особенно в сочетании с послеродовой депрессией, которую не всегда диагностируют). Женщины, которым отказывают в работе из-за наличия ребенка, начинают чувствовать себя угнетенно, могут впадать в депрессию. Кроме этого, снижается уровень жизни семьи, потому что зарплаты мужчины может не хватать на все необходимое. А некоторые женщины воспитывают детей самостоятельно. Сюда же можно добавить проблемы социальной изоляции, создание барьеров между людьми, а также разделение на “равных” и “равнее”. “Равнее и лучше” в плане трудоустройства есть те, кто не имеют детей.

(особенно в сочетании с послеродовой депрессией, которую не всегда диагностируют). Женщины, которым отказывают в работе из-за наличия ребенка, начинают чувствовать себя угнетенно, могут впадать в депрессию. Кроме этого, снижается уровень жизни семьи, потому что зарплаты мужчины может не хватать на все необходимое. А некоторые женщины воспитывают детей самостоятельно. Сюда же можно добавить проблемы социальной изоляции, создание барьеров между людьми, а также разделение на “равных” и “равнее”. “Равнее и лучше” в плане трудоустройства есть те, кто не имеют детей. Ограничение женщин с детьми в премиях, зарплате, отпусках, корпоративных “фишках”, пренебрежительное отношение руководства. Все это до сих пор происходит в Украине.

Нужно бороться законодательно? Да, статья 184 Кодекса законов о труде запрещает отказывать женщинам в принятии на работу, уменьшать заработную плату за беременность или наличие детей до трех лет.

Однако некоторые работодатели могут “играть” с законодательством. Ведь подавать жалобу Уполномоченному по правам человека достаточно долго, да и редко кто это делает. А после проверки Уполномоченным работать там, где тебе отказали из-за наличия ребенка — не хочется.

О том, какие еще есть способы побороть дискриминацию трудоустройства женщин с детьми в Украине — разберёмся ниже.

Почему некоторые оправдывают дискриминацию женщин с детьми

Сторонниками поддерживать или оправдывать дискриминацию над женщинами с малолетними детьми в работе есть люди, для которых женщина является стереотипной — “хранительницей” очага, матерью, хозяйкой и “непригодной” к работе, тем более если у нее маленький ребенок. Женщине проще отказать на собеседовании, чем пойти навстречу.

Роль женщины в обществе постепенно двигается вперед, и сейчас они могут быть во власти, иметь свой бизнес, бороться за права, но для кого-то они все еще “обязаны” выполнять домашнюю работу и заботиться о детях.

Кроме этого, на подогревание проблемы влияет и количество детских садов. Ведь часто они не могут взять к себе всех детей, которые в этом нуждаются. Поэтому мамы вынуждены искать альтернативные варианты: оставлять ребенка с бабушкой, няней, совмещать работу с воспитанием ребенка и т.д.

Многие просто не обращают внимание на дискриминацию и таким образом поддерживают ее фоново. Не борющиеся против нее женщины, мужчины, которым часто не нужно об этом задумываться, ведь у них такой проблемы может и не быть.

Поэтому каждое проявление дискриминации должно быть озвучено и наказано, чтобы общество видело все проблемы и их решения.

Как бороться с дискриминацией трудоустройства женщин, имеющих детей

Если проблема комплексная, ее решение также должно быть комплексным. К примеру, несколько путей преодоления дискриминации трудоустройства женщин с детьми в Украине.

Регулировать права женщин, имеющих несовершеннолетних детей, на законодательном уровне. Запретить дискриминацию на основании пола и материнства/отцовства в сфере труда. Усилить наказание для работодателей, проводить контроль, проверки. Проводить работу по коллективному сознанию со школы, в вузах, государственных кампаниях о равноправии и обеспечении женщинам и мужчинам всех прав и свобод. Вводить в государственных и частных структурах гибкие графики работы для родителей несовершеннолетних детей, возможности работы онлайн. Вводить в частных структурах возможности для облегчения родительства и работы (например, создание детских садов в зданиях офисов).

Раньше мы рассказывали, как женщине подготовиться к выходу из декрета.

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