Приходите к нам через несколько лет! Дискриминация трудоустройства женщин с детьми: как бороться

Сотням или даже тысячам женщин в Украине каждый день отказывают в трудоустройстве только потому, что у них есть малолетний ребенок. Высшее образование, опыт работы или другие навыки даже не рассматривают после утвердительного ответа на вопрос “есть ли у вас ребенок?”
Неважно, ему полгода или он уже пошел в садик, некоторые работодатели боятся, что женщине понадобится больничный, отгулы или “не дай, Бог” декретный отпуск.
В нашем материале рассказываем, что такое дискриминация по трудоустройству женщин, имеющих детей, разберем украинские реалии и рассмотрим, как с этим бороться.
Нежелание трудоустраивать женщину только потому, что у нее малолетний ребенок — нарушение прав человека и дискриминация. У нас все еще есть проблемы неравенства, ведь мужчин с малолетними детьми довольно спокойно трудоустраивают, а все бремя безработицы падает на женщину.
Конечно, мужчина не забеременеет и, скорее всего, не возьмет себе декретный отпуск — это стандартные ожидания работодателей, которые дискриминируют женщин. Но Украина становится более цивилизованной, поэтому мужчины могут брать декретный отпуск, и в этом нет ничего постыдного, ведь он родитель.
На самом деле, отказ женщине, имеющей ребенка, на собеседовании раскрывает комплекс сложных вопросов, решать которые можно долго. Вот первое, что приходит на ум:
Фото: Pexels
Нужно бороться законодательно? Да, статья 184 Кодекса законов о труде запрещает отказывать женщинам в принятии на работу, уменьшать заработную плату за беременность или наличие детей до трех лет.
Однако некоторые работодатели могут “играть” с законодательством. Ведь подавать жалобу Уполномоченному по правам человека достаточно долго, да и редко кто это делает. А после проверки Уполномоченным работать там, где тебе отказали из-за наличия ребенка — не хочется.
О том, какие еще есть способы побороть дискриминацию трудоустройства женщин с детьми в Украине — разберёмся ниже.
Сторонниками поддерживать или оправдывать дискриминацию над женщинами с малолетними детьми в работе есть люди, для которых женщина является стереотипной — “хранительницей” очага, матерью, хозяйкой и “непригодной” к работе, тем более если у нее маленький ребенок. Женщине проще отказать на собеседовании, чем пойти навстречу.
Роль женщины в обществе постепенно двигается вперед, и сейчас они могут быть во власти, иметь свой бизнес, бороться за права, но для кого-то они все еще “обязаны” выполнять домашнюю работу и заботиться о детях.
Кроме этого, на подогревание проблемы влияет и количество детских садов. Ведь часто они не могут взять к себе всех детей, которые в этом нуждаются. Поэтому мамы вынуждены искать альтернативные варианты: оставлять ребенка с бабушкой, няней, совмещать работу с воспитанием ребенка и т.д.
Многие просто не обращают внимание на дискриминацию и таким образом поддерживают ее фоново. Не борющиеся против нее женщины, мужчины, которым часто не нужно об этом задумываться, ведь у них такой проблемы может и не быть.
Поэтому каждое проявление дискриминации должно быть озвучено и наказано, чтобы общество видело все проблемы и их решения.
Если проблема комплексная, ее решение также должно быть комплексным. К примеру, несколько путей преодоления дискриминации трудоустройства женщин с детьми в Украине.
Раньше мы рассказывали, как женщине подготовиться к выходу из декрета.
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