“З чоловіками мені легше дружити, ніж з жінками”. Що таке мізогінія та як проявляється внутрішня неповага до жінок

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Червня 2023, 19:00
Мізогінія
Фото: Pexels

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