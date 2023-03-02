Не допомагають, а лише шкодять! Стереотипи, що отруюють стосунки

У світі існує безліч сталих стереотипів, які нав’язуються нам протягом життя. Спершу у дитячому віці наш кругозір формують батьки, вони можуть казати якісь сталі вирази, що впливають на наше сприйняття світу. Далі усі закладені стереотипи підсилюються соціумом.

Це не оминуло й сімейні стосунки. Часто в суспільстві ще можна почути такі стереотипи: не вмієш готувати — погану господиню заміж не візьмуть; не вийшла заміж до 30 років — стара й нікому не потрібна тощо.

Психологиня Вікторія Островська розповіла для Фактів ICTV про поширені стереотипи про ідеальні стосунки, що псують наше життя і чому їх слід позбуватися.

Зараз також дивляться

Психологиня наголошує, що кожна пара індивідуальна і неповторна. Не можна всіх рівняти під одну гребінку. Але є стереотипи, які нам нав’язало суспільство, які руйнують стосунки в парі, а не скріплюють їх.

Стереотипи, які отруюють сімейні стосунки

Хороший партнер повинен завжди за все платити, брати слухавку за першим дзвінком, балувати і обсипати подарунками.

Психологиня каже, що подібні переконання поступово руйнують стосунки. Насамперед треба усвідомити, що в парі ніхто нікому не винен. У стосунках партнери повинні мати рівні права.

Усі чоловіки рано чи пізно зраджують, оскільки вони полігамні.

Вікторія Островська підкреслює, що це хибне уявлення. На зраду наважуються невпевнені в собі чоловіки з низькою самооцінкою. Ті, у яких зміщені справжні цінності в житті: сім’я, довіра, повага.

Закохані завжди розуміють одне одного з півслова.

За словами психологині, у кожної пари є непорозуміння, це нормально. Партнери повинні обговорювати свої почуття, емоції та думки. Не треба робити так, щоб партнер(-ка) жив(-ла) у догадках, чому у тебе поганий настрій.

Треба зберегти сім’ю заради дітей.

Це дуже поширений стереотип, адже раніше розлучення вважали неприпустимими.

Але якщо партнери у шлюбі нещасливі, діти страждатимуть також.

Тому якщо чоловік та жінка залишаються разом лише через дітей, їм це може не допомогти.

Ревнує — значить любить.

Психологиня акцентує, що ревнощі — це невпевненість у собі та страх самотності. Інколи у ревнощах може проявлятися гнів. Їх немає, якщо у стосунках є довіра. Якщо цього немає, треба вирішувати, що з цим робити.

Б’є — значить любить.

Це фраза, яку, напевно, кожен чув і має забути. Це поширене переконання ще з радянських часів. Але домашнє насилля — це зовсім не нормально. Такі стосунки можуть призвести до сумних наслідків, а також у жінки знижується самооцінка, з’являється невіра у власні сили та депресія.

Щастя у стосунках залежить від поведінки обох партнерів. Раніше ми розповідали про ознаки, які вказують на проблемних чоловіків.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!