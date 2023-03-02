Не помогают, а только вредят! Стереотипы, что отравляют отношения

В мире существует множество устоявшихся стереотипов, которые навязываются нам в течение жизни. Сначала в детстве наш кругозор формируют родители, они могут говорить о какие-то выражения, что влияют на наше восприятие мира. Далее все заложенные стереотипы усиливаются социумом.

Это не обошло и семейные отношения. Часто в обществе еще можно услышать такие стереотипы: не умеешь готовить — плохую хозяйку замуж не возьмут; не вышла замуж до 30 лет — старая и никому не нужная.

Психолог Виктория Островская рассказала для Фактов ICTV о распространенных стереотипах об идеальных отношениях, которые портят нашу жизнь и почему их следует избавляться.

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Психолог отмечает, что каждая пара индивидуальна и неповторима. Нельзя всех равнять под одну гребенку. Но есть стереотипы, которые нам навязало общество, разрушающие отношения в паре, а не скрепляющие их.

Стереотипы, отравляющие семейные отношения

Хороший партнер должен всегда за все платить, брать трубку по первому звонку, баловать и осыпать подарками.

Психолог говорит, что подобные убеждения постепенно разрушают отношения. Прежде всего, нужно осознать, что в паре никто никому не должен. В отношениях партнеры должны иметь равные права.

Все мужчины рано или поздно изменяют, поскольку они полигамны.

Виктория Островская подчеркивает, что это заблуждение. На измену решаются неуверенные в себе мужчины с низкой самооценкой. Те, в которых смещены подлинные ценности в жизни: семья, доверие, уважение.

Влюбленные всегда понимают друг друга с полуслова.

По словам психолога, у каждой пары есть недоразумения, это нормально. Партнеры должны обсуждать свои чувства, эмоции и мысли. Не нужно делать так, чтобы партнер(-ша) жил(-а) в догадках, почему у тебя плохое настроение.

Надо сохранить семью ради детей.

Это очень распространенный стереотип, ведь раньше развод считали недопустимым.

Но если партнеры в браке несчастливы, дети тоже будут страдать.

Поэтому, если мужчина и женщина остаются вместе только из-за детей, им это может не помочь.

Ревнует — значит любит.

Психолог акцентирует, что ревность — это неуверенность в себе и страх одиночества. Иногда в ревности может проявляться гнев. Ее нет, если в отношениях есть доверие. Если этого нет, нужно решать, что с этим делать.

Бьет — значит любит.

Это фраза, которую, наверное, каждый слышал и должен забыть. Это распространенное убеждение еще с советских времен. Но домашнее насилие — это совсем не нормально. Такие отношения могут привести к печальным последствиям, а также у женщины снижается самооценка, она перестает верить в свои силы, появляется депрессия.

Счастье в отношениях зависит от поведения обоих партнеров. Ранее мы рассказывали о признаках, указывающих на проблемных мужчин.

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