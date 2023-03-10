Аудиторія вже так не сприймає — комікеса Настя Зухвала про переосмислення сексистського гумору

8 березня до повномасштабної війни ніколи не оминали своєю увагою різні гумористичні шоу. Але зараз український гумор потроху змінюється, а спектр тем для жартів розширюється.

Комікеса Настя Зухвала розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону, чому сексистські жарти досі викликають сміх у певної частини аудиторії, а також пояснила, як у цій сфері змінився український гумор за останній рік.

Чому досі виникають сексистські жарти

За словами Насті, сексистські жарти про жінок досі існують, тому що в суспільстві є люди, які поділяють такі погляди.

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А деяким гумористичним шоу простіше та швидше створювати такий контент, який не треба нікому пояснювати, адже контекст зрозумілий усім.

Є комедійні проекти, які, можливо, шукають простий спосіб заробити гроші й набити аудиторію — це значно простіше… Такий контент робити набагато швидше, — вважає Зухвала.

Звісно, з морального погляду, такий контент робити не правильно. Але з дуже давніх часів у суспільстві свідомо формувався образ жінки як обслуговуючої та слабкої істоти, яка дуже відрізняється від чоловіка.

Люди не пам’ятають, коли почалась ця антижіноча пропаганда, а за століття повторення сприймають тепер її як факт. Швидше за все, сексистський гумор житиме ще дуже довго, адже для його викорінення потрібно змінювати цілі сфери суспільного життя.

Коли ми говоримо про дискримінацію жінок — це найстаріша штука, на викорінення якої потрібно багато часу.

Є люди, які не поділяють сексистських поглядів, проте можуть робити якісь сексистські речі, навіть не бажаючи цього. Потрібно запасатися терпінням, — каже Зухвала.

Однак, усе-таки за останні п’ять років українські гумористи переглянули свої жарти про жінок. Адже сама аудиторія зараз уже не так сприймає цей гумор.

Досвідчені коміки так не роблять… Аудиторія вже так не сприймає… Люди відразу могли висловити, що так не піде, і це великий прогрес, — зауважує комікеса.

Під час травматичних подій, до яких також належить і війна, багато тем для жартів стають табуйованими та неприйнятними. Читай, які жарти під час війни є доречними, а які краще не озвучувати.

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