Аудитория уже так не воспринимает — комик Настя Зухвала о переосмыслении сексистского юмора

8 марта до полномасштабной войны никогда не обходили своим вниманием разные юмористические шоу. Но сейчас украинский юмор постепенно меняется, а спектр тем для шуток расширяется.

Комик Настя Зухвала рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона, почему сексистские шутки до сих пор вызывают смех у определенной части аудитории, а также объяснила, как в этой сфере изменился украинский юмор за последний год.

Почему до сих пор возникают сексистские шутки

По словам Насти, сексистские шутки о женщинах до сих пор существуют, потому что в обществе есть люди, которые разделяют такие взгляды.

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А некоторым юмористическим шоу проще и быстрее создавать такой контент, который не нужно никому объяснять, ведь контекст понятен всем.

Есть комедийные проекты, которые, возможно, ищут простой способ заработать деньги и набить аудиторию — это гораздо проще… Такой контент делать гораздо быстрее, — считает Зухвала.

Конечно, с моральной точки зрения такой контент делать неправильно. Но с древнейших времен в обществе сознательно формировался образ женщины как обслуживающего и слабого существа, очень отличающегося от мужчины.

Люди не помнят, когда началась эта антиженская пропаганда, а за столетия повторения воспринимают теперь ее как факт. Скорее всего, сексистский юмор будет жить еще очень долго, ведь для его искоренения нужно менять целые сферы общественной жизни.

Когда мы говорим о дискриминации женщин — это самая старая штука, на искоренение которой идет много времени.

Есть люди, которые не разделяют сексистские взгляды, однако могут делать какие-то сексистские вещи, даже не желая этого. Нужно запасаться терпением, — говорит Зухвала.

Однако за последние пять лет украинские юмористы пересмотрели свои шутки о женщинах. Ведь сама аудитория сейчас уже не так воспринимает этот юмор.

Опытные комики так не делают… Аудитория уже так не воспринимает… Люди сразу могли выразить, что так не пойдет, и это большой прогресс, — говорит комик.

Во время травматических событий, к которым также относится война, многие темы для шуток становятся табуированными и неприемлемыми. Читай, какие шутки во время войны уместны, а какие лучше не озвучивать.

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