Советы

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Светлана Ройз

Детский семейный психолог

Виктория Мельник, редактор сайта 18 ноября 2022, 20:00
Шутки во время войны
Фото: Pexels

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Советы

“Друзья обижаются на мои шутки. Что делать и какой юмор считается приемлемым во время войны?”
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Светлана Ройз
Детский семейный психолог

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