“Друзья обижаются на мои шутки. Что делать и какой юмор считается приемлемым во время войны?”

Детский семейный психолог
Во время травматических событий, к которым также относится война, многие темы для шуток табуируются и становятся неприемлемыми. И не зря — считает психолог Светлана Ройз.
— Я хотела поговорить о шутках, мемах и чувстве юмора сейчас. Точнее, об их возможном восприятии в это время. Когда я провожу семинары, я тестирую группу — реагируют ли участники на шутки. Адекватная реакция на адекватную шутку много говорит о состоянии человека, его контакте с реальностью и о динамике группы.
Что может происходить сейчас — наша лимбическая система перегружена. Она все время сканирует простор на опасность. И настроена искать ее.
Это как у подростков, во всем видящих насмешку, угрозу. Я и в мирное время просила родителей: пожалуйста, будьте осторожны с шутками, в них не должно быть подстегивания, обесценивания — сразу будет откат в агрессии или избегание контакта.
Сейчас мы можем проявлять такие же реакции. Восприятие сейчас очень обостренное.
Сейчас мы можем проявлять такие же реакции. Восприятие сейчас очень обостренное.
На анализ, контроль, осознание может не хватать сил. И мы можем не считать, что человек шутит, что нас не хотят обидеть, что человек не проявляет агрессию.
Если конкретизировать, то информация чаще воспринимается не что мы говорим, а как именно мы это делаем. И если в наших словах заложен сарказм, это может восприниматься не как шутка, а как проявление агрессии.
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Скорее всего, мы безопасно можем смеяться, высмеивать, насмехаться над врагами. Это просто лекарство для украинцев во время войны. Легче и более однозначно воспринимается черный юмор. Потому что мы находимся в поляризованном мире.
Саркастические шутки над “своими” могут вызвать чувство опасности, считываться, как проявления вербальной агрессии. На них мы можем реагировать, как на угрозу. Чувствительность у каждого может быть повышена.
Саркастические шутки над “своими” могут вызвать чувство опасности, считываться, как проявления вербальной агрессии. На них мы можем реагировать, как на угрозу. Чувствительность у каждого может быть повышена.
А вот шутки, которые поддерживают своих и обесценивают врагов, безопасно и прекрасно воспринимаются.
Есть люди, которые и в мирное время не воспринимают шутки на картинках — они воспринимают только вербальный юмор. Есть те, кто не считывает сочетание визуальных образов и слов. И это — о разном чувстве юмора, о выстроенных связях между разными участками мозга.
А именно сейчас, во время такого нашего долгосрочного стресса, активность этих участков может быть снижена.
А именно сейчас, во время такого нашего долгосрочного стресса, активность этих участков может быть снижена.
Я сейчас так часто прошу осторожности друг к другу. Сегодня объясняла знакомой, что в комментарии к ее сообщению не было обесценивания, человек просто так шутил. И что она не потеряла чувство юмора. Просто очень устала и истощена. И объясняла знакомому маркетологу, почему его визуальная шутка — остроумная, кстати — вызывала у читателей возмущение.
Юмор — это обезболивающее. Мне так нравится фраза: “Когда нация над чем-то смеется, она этот опыт отпускает”. И наше национальное чувство юмора — просто встроенный механизм восстановления и возвращения устойчивости.
Юмор — это обезболивающее. Мне так нравится фраза: “Когда нация над чем-то смеется, она этот опыт отпускает”. И наше национальное чувство юмора — просто встроенный механизм восстановления и возвращения устойчивости.
Однако следует помнить: за шутками люди часто скрывают травматическое прошлое. Иногда такие “шутки” могут разрушить отношения между людьми. В нашем материале мы рассказывали о скрытой агрессии и как она влияет на людей.
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