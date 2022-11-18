“Друзья обижаются на мои шутки. Что делать и какой юмор считается приемлемым во время войны?”

Во время травматических событий, к которым также относится война, многие темы для шуток табуируются и становятся неприемлемыми. И не зря — считает психолог Светлана Ройз.

— Я хотела поговорить о шутках, мемах и чувстве юмора сейчас. Точнее, об их возможном восприятии в это время. Когда я провожу семинары, я тестирую группу — реагируют ли участники на шутки. Адекватная реакция на адекватную шутку много говорит о состоянии человека, его контакте с реальностью и о динамике группы.

Что может происходить сейчас — наша лимбическая система перегружена. Она все время сканирует простор на опасность. И настроена искать ее.

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Шутки во время войны

Это как у подростков, во всем видящих насмешку, угрозу. Я и в мирное время просила родителей: пожалуйста, будьте осторожны с шутками, в них не должно быть подстегивания, обесценивания — сразу будет откат в агрессии или избегание контакта.

Сейчас мы можем проявлять такие же реакции. Восприятие сейчас очень обостренное.

На анализ, контроль, осознание может не хватать сил. И мы можем не считать, что человек шутит, что нас не хотят обидеть, что человек не проявляет агрессию.

Если конкретизировать, то информация чаще воспринимается не что мы говорим, а как именно мы это делаем. И если в наших словах заложен сарказм, это может восприниматься не как шутка, а как проявление агрессии.

Скорее всего, мы безопасно можем смеяться, высмеивать, насмехаться над врагами. Это просто лекарство для украинцев во время войны. Легче и более однозначно воспринимается черный юмор. Потому что мы находимся в поляризованном мире.

Саркастические шутки над “своими” могут вызвать чувство опасности, считываться, как проявления вербальной агрессии. На них мы можем реагировать, как на угрозу. Чувствительность у каждого может быть повышена.

А вот шутки, которые поддерживают своих и обесценивают врагов, безопасно и прекрасно воспринимаются.

Почему не все люди понимают шутки?

Есть люди, которые и в мирное время не воспринимают шутки на картинках — они воспринимают только вербальный юмор. Есть те, кто не считывает сочетание визуальных образов и слов. И это — о разном чувстве юмора, о выстроенных связях между разными участками мозга.

А именно сейчас, во время такого нашего долгосрочного стресса, активность этих участков может быть снижена.

Я сейчас так часто прошу осторожности друг к другу. Сегодня объясняла знакомой, что в комментарии к ее сообщению не было обесценивания, человек просто так шутил. И что она не потеряла чувство юмора. Просто очень устала и истощена. И объясняла знакомому маркетологу, почему его визуальная шутка — остроумная, кстати — вызывала у читателей возмущение.

Юмор — это обезболивающее. Мне так нравится фраза: “Когда нация над чем-то смеется, она этот опыт отпускает”. И наше национальное чувство юмора — просто встроенный механизм восстановления и возвращения устойчивости.

Однако следует помнить: за шутками люди часто скрывают травматическое прошлое. Иногда такие “шутки” могут разрушить отношения между людьми. В нашем материале мы рассказывали о скрытой агрессии и как она влияет на людей.

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