Поради

“Друзі ображаються на мої жарти. Що робити та який гумор вважається прийнятним під час війни?”

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Світлана Ройз
Світлана Ройз

Дитяча сімейна психологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Листопада 2022, 20:00
Жарти під час війни
Фото: Pexels

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Поради

“Друзі ображаються на мої жарти. Що робити та який гумор вважається прийнятним під час війни?”
Відповідає
Світлана Ройз
Світлана Ройз
Дитяча сімейна психологиня

“Не можу підібрати правильну дієту, страждає мій кишківник: що робити?”
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Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

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