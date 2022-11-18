“Друзі ображаються на мої жарти. Що робити та який гумор вважається прийнятним під час війни?”

Під час травматичних подій, до яких також належить і війна, багато тем для жартів стають табуйованими та неприйнятними. І не дарма, вважає психологиня Світлана Ройз.

— Я хотіла поговорити про жарти, меми та про почуття гумору зараз. Точніше, про їхнє можливе сприйняття у цей час. Коли я проводжу семінари, я “тестую” групу — чи реагують учасники на жарти. Адекватна реакція на адекватний жарт багато говорить про стан людини, її контакт з реальністю і про динаміку групи. Що може відбуватися зараз — наша лімбічна система перенавантажена. Вона весь час сканує простір на небезпеку. І налаштована шукати її. Зараз також дивляться Жарти під час війни Це як у підлітків, які у всьому бачать насмішку, загрозу. Я і в мирний час просила батьків: будь ласка, будьте обережними з жартами, в них не має бути підстьобування, знецінювання — бо одразу буде відкат в агресії чи униканні контакту. Зараз ми можемо проявляти такі ж самі реакції. Сприйняття зараз дуже загострене. На аналіз, контроль, усвідомлення зараз може не вистачати сил. І ми можемо не зчитати, що людина жартує, що нас не хочуть образити, що людина не проявляє агресії.

Якщо конкретизувати, то інформація частіше сприймається не що ми говоримо, а як саме ми це робимо. І якщо в наших слова закладений сарказм — це може сприйматись не як жарт, а як прояв агресії.

Найімовірніше, ми безпечно можемо сміятись, висміювати, кепкувати над ворогами. Це просто ліки для українців під час війни. Легше та однозначніше сприймається чорний гумор. Бо ми перебуваємо в поляризованому світі.

Саркастичні жарти над “своїми” можуть викликати відчуття небезпеки, зчитуватись, як прояви вербальної агресії. На них ми можемо реагувати, як на загрозу. Чутливість у кожного може бути підвищена.

А ось жарти, які підтримують своїх та знецінюють ворогів — безпечно і чудово сприймаються.

Чому не всі люди розуміють жарти?

Є люди, які й у мирний час не сприймають жарти на картинках — вони сприймають тільки вербальні жарти. Є ті, хто не зчитують поєднання візуальних образів та слів. І це — про різне почуття гумору, про вибудовані зв’язки між різними ділянками мозку.

А саме зараз під час такого нашого довгострокового стресу активність цих ділянок може бути зниженою.

Я зараз так часто прошу про обережність один до одного. Сьогодні пояснювала знайомій, що в коментарі до її допису не було знецінювання, людина просто так жартувала. І що вона не втратила почуття гумору. Просто дуже втомлена і виснажена. І пояснювала знайомому маркетологу, чому його візуальний жарт — дотепний, до речі — викликав у читачів обурення.

Гумор — це знеболювальне. Мені так подобається фраза: “Коли нація над чимось сміється, вона цей досвід відпускає”. І наше національне почуття гумору — це просто вбудований механізм відновлення і повертання стійкості. Проте варто пам’ятати: за жартами люди часто приховують травматичне минуле. Деколи такі “жарти” можуть зруйнувати стосунки між людьми. В нашому матеріалі ми розповідали про приховану агресію та як вона впливає на людей.

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