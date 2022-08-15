Гумор як недорога психотерапія: комік Антон Тимошенко про роль жартів та реалізму в думках на війні

Завдяки гумору українці так часто знаходять вихід зі, здавалося, безвихідних емоційних станів.

На початку повномасштабного вторгнення ми більше були сконцентровані на кожній новині з поля бою, але наразі навчились іноді відволікатись завдяки комікам.

Це такий варіант, щоб люди трошки повеселилися, відволіклися хоча б на годинку і мали сили, щоб далі працювати, – говорить гуморист Антон Тимошенко в інтерв’ю Фактам ICTV.

Стендапер впевнений, що такий вид комедії принаймні дешевший за психотерапію. Просто купуєш квиток, і цілу годину можеш сміятися та відволікатися.

Крім того, Антон Тимошенко зазначає, що на самих коміках лежить чимала відповідальність за те, про що вони жартують. Оскільки все, що кажуть гумористи зі сцени має бути не лише доречним, але й заряджати на роботу для перемоги.

Є велика спокуса жартувати про те, що ми перемагаємо, ми всіх знищимо, ми захопимо Росію. Але треба розуміти, що війна – це довгий процес, і не все так гладко. Треба бути реалістами.

Тому стендап-комік завжди намагається жартували лише про свій досвід та робити плавні переходи від веселого до більш серйозного. Оскільки комедія може також приносити глядачам нові сенси та наштовхувати на роздуми.

Крім того, Антон Тимошенко впевнений, що стендап також здатний не лише спонукати глядачів на нові думки, але й бути більш доступним, ніж в інших жанрах.

Так, наприклад, якщо тим гумористам, що звикли збирати великі зали та виступати на фоні ошатних декорацій, досі не так вже й просто. То стендап-комікам все ж таки простіше. Жанр дозволяє вільно себе відчувати як на сцені, так і у підземці чи бомбосховищі з невеликою аудиторією.

Гуморист Антон Тимошенко запевняє, що зі стендапом відносно доволі просто, оскільки можна навіть брати з собою колонку і ходити з нею вулицею, розказуючи жарти.

Стендап-коміки як таргани, вони виживають у будь-яких умовах. У цьому, як на мене, найбільша свобода цього жанру.

Важливість жартів відчувають навіть наші захисники на передовій. Читай історію харківського військового, який малює гумористичні комікси про війну.

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