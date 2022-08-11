Культурна оборона: як стендап під час війни став зіркою програми

Після початку повномасштабної війни ефірні розважальні шоу та програми зникли, їх замінили новини.

Після останніх подій багато хто не готовий до повернення на екрани програм розважального формату. Та це зовсім не означає, що українці забули, що таке відпочинок та якісне почуття гумору.

Великі телевізійні шоу швидко замінили благодійні стендапи в підвалах, які швидко адаптувалися до реалій війни.

Вони, окрім відбірного гумору про біль та реалії українців, ще й збирають гроші на ЗСУ. Тож такий формат відпочинку найбільше сподобався й прижився під час війни.

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Люди, які особисто не змогли прийти на стендап-виступ, можуть переглянути трансляцію або запис концерту в YouTube. Зібрані кошти від переглядів теж йдуть на благодійність.

Найбільші осередки стендаперів зараз у Львові та Києві, однак артисти їздять з гастролями у різні області України та виступають перед військовими.

Стендап є ліками для українців, способом психотерапії та звільнення від негативу.

Головне у стендапі — не заступати за червоні лінії, які можуть болісно сприйнятися травмованою подіями аудиторією. Також варто не перевищувати ліміт лайки.

Багато українських гумористів переходять на українську мову й продовжують робити те, що вміють найкраще, для суспільного добра.

Також ринок гумору в Україні зазнає значної трансформації і стоїть за крок до визнання англомовною аудиторією. Деякі виступи стендапу вже почали записувати та транслювати ще й англійською мовою, що не пройшло повз іноземну аудиторію.

Дійти до власного шоу на Netflix і залетіти в англомовний ринок українському стендапу цілком реально, якщо лише спробувати відкрити ці двері.

Та наші гумористи можуть не тільки жартувати. Для того щоб зібрати кошти, переможець Ліги Сміху Марк Куцевалов пішов у благодійний реаліті-похід. Деталі ініціативи читай у нашому матеріалі.

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