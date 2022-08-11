Україна

Культурна оборона: як стендап під час війни став зіркою програми

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 11 Серпня 2022, 22:00
український стендап

Більше відео
0:01:09
Донеччина
Донеччина 2022. Кадри, від яких холоне кров
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС
0:03:17
Наслідки обстрілу Кушугума 11.08.2022 - ситуація в Запорізькій області
Люди досі ошелешені від цих прильотів — наслідки обстрілу росіянами передмістя Запоріжжя
Нікополь
120 прильотів і троє загиблих. Росіяни потужно вдарили Градами по Нікополю
Дивитись більше

Останні відео
0:01:09
Донеччина

Донеччина 2022. Кадри, від яких холоне кров
0:04:14
український стендап
Культурна оборона: як стендап під час війни став зіркою програми
0:02:45
Миколаїв
Допомагає виживати — як сміливий очільник ОСББ у Миколаєві не полишив своїх сусідів у біді
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС
0:06:18
Як стати донором крові в Україні - навіщо треба здавати кров
Україні потрібно щонайменше два мільйони донорів: як здати свою кров на потреби захисників
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:03:31
Проект Backup Ukraine - захист української культурної спадщини
Сила відродження у кожній кишені! Як зберегти українську культурну спадщину у смартфоні
0:03:17
Наслідки обстрілу Кушугума 11.08.2022 - ситуація в Запорізькій області
Люди досі ошелешені від цих прильотів — наслідки обстрілу росіянами передмістя Запоріжжя
Нікополь
120 прильотів і троє загиблих. Росіяни потужно вдарили Градами по Нікополю
0:03:30
Обстріл Марганця 10.08.2022 - очевидці про трагедію
Крові непомірно! Вцілілі марганчани поділились подробицями цинічного обстрілу росіянами
Більше відео
Донеччина
Читати далі
Донеччина 2022. Кадри, від яких холоне кров
Миколаїв
Читати далі
Допомагає виживати — як сміливий очільник ОСББ у Миколаєві не полишив своїх сусідів у біді

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь