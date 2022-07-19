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Гумор допомагає нашій нації! Історія харківського військового, який малює гумористичні комікси про війну

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Липня 2022, 19:00
Військовий Руслан, який мал.є комікси на фронті

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