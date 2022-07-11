Розповіді

“Розберуся з суперниками на ринзі — продовжу захищати Україну”. Історія українського кікбоксера Романа Щербатюка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Липня 2022, 22:00
Роман Щербатюк

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